Больше не замачивайте сушеные грибы в воде. Этот забытый способ сделает их нежнее и избавит от горечи

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Опубликовано: 03.12.2024 12:39 , Обновлено: 03.12.2024

Ароматные сушеные грибы являются неотъемлемой частью блюд, в том числе праздничных. Однако этот ингредиент требуют правильной подготовки, чтобы раскрыть весь свой потенциал. И хотя замачивание в воде - обычная практика, есть способ сделать их еще вкуснее.

Многие используют воду для подготовки сушеных грибов к дальнейшему использованию. Это проверенный способ, который не оказывает негативного влияния на их вкус, если температура воды не является экстремальной. Однако, чтобы придать грибам неповторимую нежность и мягкость, стоит обратить внимание на старинный способ, который может удивить многих любителей кулинарии.

Замачивание грибов в воде не всегда устраняет характерную горечь. А вот молоко прекрасно справляется с этой задачей. Грибы становятся мягче, что делает их идеальным сочетанием с другими ингредиентами традиционных блюд.

Более того, грибы, вымоченные в молоке, готовятся быстрее.

Просто залейте грибы слегка подсоленным молоком комнатной температуры и оставьте на несколько часов, пока они не разбухнут - вот ключ к успеху.

Ранее Telegraf.news писал, как долго нужно варить сушеные грибы, чтобы они раскрыли свои лучшие качества. Подготовка их к приготовлению кажется простой. Но ошибки, например, слишком короткое время варки, могут привести к тому, что блюдо не достигнет своего полного вкуса.

Сколько минут варить сушеные грибы? Всего одна ошибка сделает их твердыми и безвкусными