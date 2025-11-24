Больничный до 366 дней и месяц праздников? Учёные выяснили, что в Средневековье отдыхали больше, чем сейчас

Опубликовано: 24.11.2025 16:07 , Обновлено: 24.11.2025

Средневековые крестьяне отдыхали больше, чем среднестатистические современные работники. К такому выводу пришли британские учёные, изучив документальные свидетельства и истории болезней и развития медицины в Англии периода позднего Средневековья.

Вряд ли современный менеджер среднего звена согласится сменить своё комфортное офисное кресло на место за плугом на полях средневекового английского лорда. И всё же у последнего есть чему позавидовать. Оказывается, “соцпакет” многих средневековых работников был весьма неплох даже по современным меркам.

Авторы научной статьи, опубликованной издательством Кембриджского университета, рассказали, что крестьяне в поместье аббатства Рэмси в Хантингдоншире (Англия) в Средние века имели право не работать до 366 дней на землях своего лорда в случае болезни. Вдовам полагался дополнительный 30-дневный отпуск в случае смерти мужа. Рабочие же в целом могли ежегодно рассчитывать на месяц праздничных выходных по случаю религиозных празднеств.

Британские работники, которые, согласно статистике, среди европейцев реже всего официально уходят на больничный и до 44 дней в год выходят на работу в болезненном состоянии, действительно, могут позавидовать таким условиям. Ежегодный отпуск у большинства работников в Великобритании, как и в Беларуси, не превышает месяца (в среднем 28 дней, по Трудовому кодексу в Беларуси - не менее 24 календарных дней), а оплачиваемого отпуска в связи с утратой близкого человека в Великобритании не предусмотрено вовсе (за исключением случаев потери несовершеннолетнего ребёнка).

Впрочем, авторы исследования признают: далеко не все крестьяне пользовались одинаковым уровнем таких “льгот”. Право на отпуск (то есть на освобождение от рабочей повинности на землях лорда за аренду участка в качестве арендной платы) согласовывалось между лордами и их арендаторами. Поэтому средневековый “соцпакет” отличался в разных поместьях средневековой Англии.

Где-то условия были и менее щедрыми, чем во взятом для примера поместье Рэмси, но в целом практика была такова. Лорду было выгоднее держать под рукой хорошего, опытного работника-арендатора и прощать ему пропуски рабочих дней, даже длительные, чем искать наёмного рабочего, которому приходилось платить деньгами. Это влетало в гораздо большую копеечку, чем “больничный” для арендатора, который всё равно должен был выполнить свою работу.

Что касается праздничных дней, то число отмечаемых праздников сильно различалось даже между соседними поместьями. Но если церковный праздник в данной местности был объявлен, средневековым работникам приходилось его соблюдать, даже если не хотелось - на практике работника могли оштрафовать в церковных судах за работу в такой день, даже на собственных землях, не говоря уже о работе ради получения дополнительного заработка на чужих землях.

Безусловно, жизнь средневековых крестьян превозносить не стоит. Помимо того, что труд многих из них был физически изматывающим, они также вынуждены были мириться со многочисленными ограничениями и лишениями, от штрафов до телесных наказаний. Однако, учитывая суровые и репрессивные реалии жизни многих средневековых крестьян, тем более удивительно, что по крайней мере некоторые из них имели право на столь широкий спектр трудового “соцпакета”.

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