Минтруда предложило выделять дополнительно 2 недели оплачиваемого отпуска одной категории белорусов

Опубликовано: 13.10.2025 11:09 , Обновлено: 13.10.2025

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением изменить Трудовой кодекс Беларуси и выделять дополнительно 2 недели оплачиваемого отпуска одной категории граждан.

Оплачивать из средств государственного бюджета предложили краткосрочный отпуск, который с 2020 года в Беларуси выделяют отцу при рождении ребёнка. Сейчас мужчина в первые полгода жизни малыша вправе взять до 14 календарных дней отпуска, но за свой счёт, без сохранения зарплаты. Оплачивается такой социальный отпуск лишь при условии, что это прописано в коллективном договоре или по личному решению работодателя - за счёт средств самой компании.

Такие условия предоставления этого вида отпуска начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш назвала одной из причин, почему мужчины не так часто пользуются предоставленной им возможностью. На это указывает статистика, собранная ведомством с 2020 года.

“С этого времени мы уже дважды проанализировали практику предоставления этого отпуска. Папы не очень идут на это. Основная причина - в отсутствии оплаты этого периода. В тех организациях, где нанимателем предусмотрена оплата этого отпуска, отцы его берут”, - пояснила специалист.

Белаш заявила, что в настоящее время профильное управление Минтруда прорабатывает соответствующие изменения в Трудовой кодекс, чтобы хотя бы частично оплачивать отпуск новоиспеченным отцам.

“Посмотрим, как эта норма пойдет. Мы ожидаем ведь еще и отклика нанимателей. Государство возьмет на себя обязательства в размере 50%, если норма будет поддерживаться, предполагаем, что и наниматели ее поддержат. Но на них мы такую обязанность не возлагаем, просто ждем социальной ответственности”, - процитировало Белаш госагентство БЕЛТА.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для 9 категорий населения. Те, кто входит в список, могут отдохнуть когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса Беларуси.

Кто может взять отпуск в любое время года? В Минтруда назвали 9 категорий белорусов