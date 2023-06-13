"Боимся, что вслед за ними придут волки" - Лоси и косули "терроризируют" деревню в Брестской области 

Опубликовано: 13.06.2023 16:27 , Обновлено: 13.06.2023

Жители деревни Бронная Гора Берёзовского района Брестской области пожаловались местным властям на расплодившихся в окрестных лесах лосей, оленей, косуль. Дикие животные повадились приходить за пропитанием в их огороды, а сельчане опасаются, что вслед за ними в деревню могут прийти и хищники.

“Мы боимся, что скоро в деревню вслед за ними придут волки” - цитирует жителей деревни Бронная Гора издание “Беларусь сегодня”.

Сельчане пожаловались, что от непрошенных “гостей” из леса, к которому примыкает деревня, им приходится отгораживаться высокими заборами, но и они не всегда помогают. По словам местных жителей, копытные регулярно совершают набеги на их участки, уничтожая ягоды (клубнику, малину), объедая ветки яблонь и других садовых деревьев, повреждая посевы других овощных культур.

Сельчане обратились с жалобами к руководству Березовского райисполкома на причинённый ущерб, призвав местные власти или подкармливать животных, как это делают в природных заповедниках, например, в Беловежской пуще, или предпринимать другие меры по защите близлежащих деревннь от расплодившихся копытных. Например, сельчане предложили расселять животных по другим регионам или регулировать их численность за счёт отлова охотниками.

“Не стоит ждать, пока кого-нибудь вечером волки загрызут”, - призвали жители Бронной Горы.

В ответ на это начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез пояснил, что местное частное охотничье хозяйство лишилось угодий около деревни Бронная Гора. В результате, по словам чиновника, последние два года там не велась охота и численность животных заметно возросла.

Козорез сообщил, что сейчас лесные угодья передали Березовской районной организационной структуре РГОО «БООР», которые и будут заниматься отстрелом животных. Именно охоту специалист назвал “действенным механизмом регулирования численности животных”.

“Но надо понимать, что ближе 200 метров с заряженным ружьем к деревне подходить нельзя. Разумеется, и в огородах никто охотиться не будет”, - пояснил он.

Что касается возмещения ущерба, то Козорез посоветовал сельчанам обращаться в сельсовет, который должен собрать факты и направить их на рассмотрение райисполкома.

“Комиссия по предотвращению потрав разрабатывает комплекс мер для охотпользователя и местных жителей. Эта же комиссия рассматривает вопросы о возмещении вреда. Если все прописанные мероприятия выполняются, потрав быть не должно”, - рассказал специалист.

Случаи выхода диких животных из леса к людям фиксируют регулярно в разных районах Беларуси и далеко не всегда такие “визиты” заканчиваются благополучно. Так, 7 июня в деревне Столпище Кировского района Могилевской области лось напал на пару пенсионеров прямо во дворе их собственного дома. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, а вот самого виновника происшествия пришлось отлавливать лесникам.

В Могилёвской области лось напал на пенсионеров прямо во дворе дома

Специалисты Министерства лесного хозяйства ранее призывали людей не устраивать вблизи населённых пунктов свалки бытовых отходов, поскольку они привлекают диких зверей, а также не подкармливать диких животных, не приучая их тем самым к человеку, как к источнику еды.

В ходе недавнего республиканского семинара “Развитие экотуризма на особо охраняемых территориях” начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Александр Козорез рассказал, что с такой проблемой они столкнулись при наблюдении за дикими тарпановидными лошадьми, которые 4 года назад вернулись в Беларусь и за это время увеличили свою популяцию на 40-45 голов. Однако туристы, подкармливая животных, превратили их в дополнительный источник беспокойства для жителей близлежащих деревень.

“Лошади способны сами обеспечить себя питанием. Получая еду от человека, они начинают к этому привыкать. Как следствие - все чаще приходят в деревни, где уже “требуют” еду. Поэтому туристам стоит воздержаться от такого проявления дружелюбия”, - подчеркнул специалист.