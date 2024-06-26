В Сети появилось видео, как у спортивного самолёта прямо в небе открылась кабина пилота

🎥 Видео

Опубликовано: 26.06.2024 10:13 , Обновлено: 26.06.2024

В Сети появилось видео, снятое из кабины пилота спортивного моноплана Extra 330LX, который используется, как правило, любителями аэробатики. В какой-то момент в самолёте уже на приличной высоте по непонятным причинам внезапно открылся фонарь и пилоту пришлось сажать воздушное судно с открытой кабиной.

[info_b]Фонарём в авиации называют прозрачную часть кабины пилота, которая защищает экипаж и пассажиров от воздействия встречного потока воздуха, погодных условий и от шума, но при этом обеспечивает пилоту полный визуальный обзор.[/info_b]

За штурвалом спортивного самолёта находилась Нарине Мелкумьян - голландский пилот армянского происхождения. Девушка не растерялась, когда во время полета внезапно оказалась без защиты от мощных воздушных потоков, смогла благополучно посадить свой Extra 330LX в “режиме воздушного кабриолета” и лишь на земле дала выход эмоциям.