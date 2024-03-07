"Безумные деньги!" — Белоруска пожаловалась на свитер из секонд-хенда. Что с ним не так?

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Опубликовано: 07.03.2024 11:49 , Обновлено: 07.03.2024

Пользовательница в Tik-Tok пожаловалась на дорогой свитер из белорусского секонд-хенда. Что её возмутило, кроме цены?

Девушке принесли на ремонт джемпер Tommy Hilfiger из секонд-хенда с биркой, на которой указана стоимость 75 рублей. Пользовательница возмутилась такой цене за поношенную вещь с серьезными дефектами. На видео она показала следы желтизны на воротнике и протертую до дыры горловину.

“Вещь не новая, за что такие деньги?, — возмутилась белоруска. — Это ведь даже не сток, а секонд. Для меня даже новый свитер за 75 рублей это дорого, а здесь поношенная, да еще и с такими дефектами.”

Белоруска заметила, что она не против секонд-хендов, но находится в недоумении от факта, что люди готовы платить столько за вещи откровенно плохого качества.

За полдня видео набрало более 15 тысяч просмотров и свыше сотни комментариев. Мнение большинства пользователей сошлось с высказываниями героини ролика, но нашлись и те, для кого такая цена показалась оправданной.

“Посмотрите на бренд!!!!! Это дёшево”, — написал один из комментаторов.

“Я в Швейцарии пару недель назад был в фокс тавне (ТЦ), там такие джемперы на скидках 9 франков стоили новые, это для тех кто говорит “это же томи хилф”, — заметил другой.

“Неужели так важны бренды? Переплачивать за бренд — это глупо”, — поделилась своим мнением еще одна пользовательница.

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