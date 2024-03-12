«Безумного Макса новую часть снимают?» — Под Столином заметили необычную локацию

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 16:45 , Обновлено: 12.03.2024

Белорус опубликовал в Tik-Tok видеосъемку необычной локации находящейся в Столинском районе. Пользователи посчитали, что она является иллюстрацией ко многим фильмам.

Площадка, усеянная сечкарнями, старыми автомобилями и инсталляциями из старых велосипедов и прочего металлолома вызвала множество ассоциаций у пользователей соцсети.

“Безумного Макса новую часть снимают?”, — иронично поинтересовался один из комментаторов.

“Это дом где снимался фильм “пила”, — высказал свою версию ещё один пользователь.

“Чернобыль”, — кратко резюмировал еще один зритель.

Многие сразу же определили геолокацию площадки, которая, как оказалось, находится в деревне Ремель Столинского района. Кое-кто даже поделился некоторыми сведениями об авторе декораций. По информации из комментариев, к их возведению причастен некий белорус, который “жил в Австрии и занимался там мотокроссом”.

За три дня видео собрало более 60 тысяч просмотров.

Ранее Телеграф писал о видео выложенном одной из подписчиц популярной видеоплатформы. На нем по центру Гродно шествовал десяток людей в необычных костюмах. Что это было?

«Думала, сектанты обнаглели» — Белоруска заметила в Гродно людей в чёрных плащах. Кто такие?