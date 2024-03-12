«Безумного Макса новую часть снимают?» — Под Столином заметили необычную локацию
Белорус опубликовал в Tik-Tok видеосъемку необычной локации находящейся в Столинском районе. Пользователи посчитали, что она является иллюстрацией ко многим фильмам.
Площадка, усеянная сечкарнями, старыми автомобилями и инсталляциями из старых велосипедов и прочего металлолома вызвала множество ассоциаций у пользователей соцсети.
“Безумного Макса новую часть снимают?”, — иронично поинтересовался один из комментаторов.
“Это дом где снимался фильм “пила”, — высказал свою версию ещё один пользователь.
“Чернобыль”, — кратко резюмировал еще один зритель.
Многие сразу же определили геолокацию площадки, которая, как оказалось, находится в деревне Ремель Столинского района. Кое-кто даже поделился некоторыми сведениями об авторе декораций. По информации из комментариев, к их возведению причастен некий белорус, который “жил в Австрии и занимался там мотокроссом”.
За три дня видео собрало более 60 тысяч просмотров.
Ранее Телеграф писал о видео выложенном одной из подписчиц популярной видеоплатформы. На нем по центру Гродно шествовал десяток людей в необычных костюмах. Что это было?
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