"Безнадежно больны" - Минчане удивились, почему в сентябре зацвели каштаны. Узнали причину

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Опубликовано: 13.09.2024 17:08 , Обновлено: 13.09.2024

Жительница Минска поделилась видео с необычным поведением каштанов в столице. В середине сентября деревья внезапно зацвели. В телеграм-канале "Минск и минчанин" объяснили, с чем связано такое явление.

Минчанка сняла короткое видео с каштанами в сентябре. Оказалось, что у некоторых деревьев “сбились часы” и они начали цвести как весной.

“Это что, каштаны зацвели в сентябре?” - удивилась автор видеоролика.

Некоторые комментаторы заметили, что такое явление не ново, и похожая картина наблюдалась и ранее.

“В прошлом году тоже цвели… Был прекрасный сентябрь”, - написала одна из белорусок.

Другие пользователи рассказали, что в их регионе каштаны начали рыжеть и осыпаться раньше времени из-за атак насекомых.

Так, например, в Мозыре все деревья атаковала, минирующая моль. Листья каштанов начали массово скручиваться и сохнуть.

“У нас в Мозыре на все каштаны напала моль. Порыжели и осыпаются”, - написала одна из пользовательниц соцсети под видео.

Фото: Telegraf.news

Подобное явление, согласно информации из паблика “Минск и минчанин” можно много где наблюдать и в столице: на Орловке, Немиге, Победителей, Пушкина. По мнению автора телеграм-канала цветение каштанов в сентябре также может быть связано с поражением дерева молью.

“Дело не в температурном режиме, а в состоянии деревьев. Многие столичные каштаны безнадежно больны минирующей молью, ослаблены загрязненной почвой, страдают от выхлопных газов и ожогов из-за близкого расположения к проезжей части. Каштан довольно требовательное растение, поэтому городские условия переносит не очень хорошо, тем более будучи пораженным молью”, - рассказал один из авторов паблика.

Дерево начинает выпускать “аварийные почки” и соцветия в момент, когда полный вегетационный цикл ещё не завершён и теряет листву раньше срока. Если это произойдёт позже (а так и происходит с большинством из них), то повторного цветения каштанов уже не состоится - слишком холодно.

“Повторное цветение не только плохой симптом, но и еще больше ослабляет и без того ослабленное растение. Но у природы свои алгоритмы, что поделаешь”, - объяснил автор.

Проблема поражения деревьев молью обсуждается белорусскими учёными уже на протяжении как минимум 15 лет.

Так, активность минирующей моли на каштанах специалисты «Минскзеленстроя» фиксировали ещё в 2010-ом. Это связали с “погодными аномалиями” в стране.

“Это очень опасное насекомое, но, увы, климатическая ситуация в Беларуси оказалась для него весьма благоприятной”, —рассказывала заведующая агрохимической лабораторией УП «Минскзеленстрой» Наталья Петлицкая газете “СБ: Беларусь сегодня”.

С тех пор проблема только усугублялась. В частности, в минувшем году биолог Национальной академии наук (НАН) Александр Пугачевский и вовсе призвал заменить каштаны, высаженные в белорусских городах, на деревья других видов.

Такую идею, по словам белорусских биологов, продвигают и Европе, где специалисты зеленого хозяйства также не могут справиться с молью на каштанах.

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