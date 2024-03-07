"Без сырка миссия провалена" - Мужчина показал 5 продуктов типичного белоруса. Подписчики не согласились
Блогер выбрал в магазине пять продуктов, по которым, на его взгляд, можно определить белоруса. Комментаторы указали, что он упустил.
“Чтобы выглядеть, как белорус”, блогеру Жене Буракевичу понадобились:
- зефир “Первый бобрусйкий” от “Красного пищевика”,
- сгущенное молоко от Рогачевского МКК (рядом стояло глубокское, но выбор пал не на него),
- “Мега Чипсы” от “Белпродукта”,
- брестские носки в консервной банке,
- мясные подушечки от Брестского мясокомбината.
“Корзина белоруса готова. Осталось поменять доллары”, - пошутил в конце ролика автор.
Часть комментаторов посчитала, что в этом перечне блогер кое-что упустил. “Без сырка миссия провалена”, - заявила одна пользовательница.
Другие посчитали, что не хватает лидского кваса, “Белаколы”, геля для душа от “Белита Витэкс”.
“Подождите…В корзину срочно добавить “Матиас” [сельдь], “Брест-Литовскую” [сметана], сальце и бульбачки с цибулькой”, - возразил еще один комментатор.
А кто-то ударился в стереотипы: “Где килограмм картошки на драники?”
Кстати, ранее Телеграф рассказывал о сухих драниках, которые заметили на полках белорусских магазинов.
«Что значит сухие?» — Белорусов удивили смесью для приготовления драников. Что это такое?