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"Без сырка миссия провалена" - Мужчина показал 5 продуктов типичного белоруса. Подписчики не согласились

"Без сырка миссия провалена" - Мужчина показал 5 продуктов типичного белоруса. Подписчики не согласились
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Блогер выбрал в магазине пять продуктов, по которым, на его взгляд, можно определить белоруса. Комментаторы указали, что он упустил.

“Чтобы выглядеть, как белорус”, блогеру Жене Буракевичу понадобились:

  • зефир “Первый бобрусйкий” от “Красного пищевика”,
  • сгущенное молоко от Рогачевского МКК (рядом стояло глубокское, но выбор пал не на него),
  • “Мега Чипсы” от “Белпродукта”,
  • брестские носки в консервной банке,
  • мясные подушечки от Брестского мясокомбината.

“Корзина белоруса готова. Осталось поменять доллары”, - пошутил в конце ролика автор.

Часть комментаторов посчитала, что в этом перечне блогер кое-что упустил. “Без сырка миссия провалена”, - заявила одна пользовательница.

Другие посчитали, что не хватает лидского кваса, “Белаколы”, геля для душа от “Белита Витэкс”.

“Подождите…В корзину срочно добавить “Матиас” [сельдь], “Брест-Литовскую” [сметана], сальце и бульбачки с цибулькой”, - возразил еще один комментатор.

А кто-то ударился в стереотипы: “Где килограмм картошки на драники?”

Кстати, ранее Телеграф рассказывал о сухих драниках, которые заметили на полках белорусских магазинов.

«Что значит сухие?» — Белорусов удивили смесью для приготовления драников. Что это такое?

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