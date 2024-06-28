Мобильные операторы предложили белорусам планшет за 10 копеек и скидки до 22% на смартфоны. А в чём нюансы?

Опубликовано: 28.06.2024 11:40 , Обновлено: 05.07.2024

Сразу два белорусских мобильных оператора предложили своим клиентам приобрести технику на крайне выгодных условиях. Компания МТС пообещала дать скидку до 22% на десятки моделей смартфонов, планшетов и товаров для "умного дома", а компания А1 - предложила забрать планшет Redmi Pad SE за 10 копеек. Разумеется, у каждой акции есть свои важные нюансы.

Скидки на технику от 10 до 22% от МТС

Так, скидки от 10 до 22% компания МТС предложила своим действующим клиентам в рамках акции «Спасибо, что вы с нами». Размер персональной скидки будет зависеть от того, как долго человек пользуется услугами МТС:

до 10 лет – минус 10%,

от 10 до 15 лет – минус 15%,

от 15 лет и более – минус 22%.

Акция стартовала 26 июня и продлится до 4 августа и будет распространяться на десятки моделей смартфонов, планшетов, наушников, смарт-часов, колонок и прочих “умных” товаров и одоборудования для дома. При этом скидки компания готова предоставить как единовременной оплате покупки, так и при покупке в рассрочку (до 2 лет) без первого платежа.

Помимо промокода «Спасибо» для участия в акции МТС придётся также соблюсти ещё одно важное условие - вместе с покупкой выбранного гаджета также заключить с компанией допсоглашение на пользование их услугами связи.

[info_b]Какие именно тарифные планы участвуют в акции, а также, какие товары могут приобрести с выгодной скидкой действующие абоненты МТС, можно посмотреть по ссылке.[/info_b]

Планшет за 10 копеек от А1

Что касается акции от компании А1, то она ограничивается двумя, но весьма привлекательными гаджетами. Речь идёт о новых флагманских устройства бренда POCO новой серии – POCO F6 и POCO F6 Pro. До 4 июля можно сделать предзаказ на эти модели на особых условиях и в качестве бонуса получить планшет Redmi Pad SE 8/256GB всего за 10 копеек по промокоду.

При этом, как и в случае с компанией МТС, вовсе не обязательно оплачивать покупку сразу, можно оформить рассрочку максимум на 24 месяца, как пообещали в компании - без переплат и первого взноса.

[info_b]Ознакомиться с техническими характеристиками участвующих в акции смертфонов POCO F6 и POCO F6 Pro можно на сайте компании по ссылке.[/info_b]

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