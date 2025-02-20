Беловежская пуща пригласила белорусов познакомиться с «птицей 2025 года». Но есть нюанс

Опубликовано: 20.02.2025 19:56 , Обновлено: 20.02.2025

Беловежская пуща пригласила гостей познакомиться с «птицей 2025 года» в Беларуси — большим веретенником. Правда, встреча пройдёт не совсем в дикой природе, а в музее природы национального парка. То есть, полюбоваться можно будет, скорее всего, не на живого представителя пернатых...

Нюанс заключается в том, что в экспозиционном зале представлена не живая птица, а, судя по всему, её чучело. Как подчеркнули в национальном парке, большой веретенник — очень осторожная птица, и увидеть её в естественной среде обитания довольно сложно.

Большой веретенник — крупный кулик с длинным клювом и ногами, обитающий на болотах, лугах и в прибрежных зонах. Длина тела птицы составляет 36-44 см, вес — 160-500 г. Самцы немного мельче самок, а внешние отличия проявляются только в брачный период. Питается веретенник различными беспозвоночными: червями, моллюсками и насекомыми.

Ещё 40 лет назад большой веретенник был обычным видом для Беларуси, но из-за сокращения численности в 2004 году он попал в Красную книгу страны.

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