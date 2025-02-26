Ученые нашли в Беловежской пуще новый "внешне очень красивый" гриб

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Опубликовано: 26.02.2025 13:24 , Обновлено: 26.02.2025

Сотрудники научного отдела Национального парка "Беловежская пуща" в августе 2024 года нашли в его заповедной зоне гриб, внешне похожий на мерипилус гигантский (Meripilus giganteus). Позже в Институте экспериментальной ботаники Национальной академии наук (НАН) подтвердили, что это действительно этот гриб.

“Внешне гриб очень красивый. Растет у основания стволов и пней многих лиственных деревьев, из которых чаще всего предпочитает дуб (в Европе также на буке, изредка на хвойных)”, - [link href=“https://npbp.by/about/news/novyy-dlya-belarusi-vid-griba-nayden-v-belovezhskoy-pushche/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в Беловежской пуще.

Фото: Беловежская пуща

По их информации, плодовые тела мерипилуса гигантского могут расти на погруженной в почву древесине, и тогда у грибов многочисленные шляпки на одном общем основании. Кстати, этот гриб еще называют черноокрашивающим трутовиком, так как при повреждении его поверхность пор окрашивается в темно-коричневый или черный цвет.

“По энциклопедическим данным, масса плодового тела у крупных экземпляров мерипилуса гигантского может достигать 25-30 кг”, - поделились в Беловежской пуще.

Фото: Беловежская пуща

Этот гриб съедобный, но употреблять в пищу специалисты рекомендуют только молодые мерипилусы, потому что у них нежная и мягкая мякоть. Впрочем, следует быть осторожным, так как у некоторых людей эти грибы способны вызвать расстройство желудка.

[info_b]Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.[/info_b]

В Беловежской пуще добавили, что впервые обнаружили мерипилус гигантский. Упоминаний о том, что этот гриб раньше находили на территории Беларуси, мы не нашли. Если это действительно так, то можно предположить, что мерипилус гигантский - новый гриб в стране.

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