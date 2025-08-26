Беловежская пуща позвала любителей тихой охоты на фестиваль и объявила конкурс

Опубликовано: 26.08.2025 11:17 , Обновлено: 26.08.2025

Национальный парк «Беловежская пуща» анонсировал экофест «Грибные выходные». Для создания визуального стиля будущего фестиваля там объявили открытый конкурс на лучший логотип.

Как сообщила госагентству БелТА представитель нацпарка Оксана Богалейша, цель мероприятия — в развлекательной форме познакомить гостей с видами грибов, встречающихся в пуще, и рассказать о бережном отношении к природе. В пуще запланировали сделать фестиваль двухдневным — 27 и 28 сентября. Проект намерены реализовать совместно с Национальной академией наук.

В программу экофеста должны войти экскурсии на природу, выставка грибов, а также различные презентации, квесты и конкурсы для взрослых и детей.

Параллельно с подготовкой мероприятия в Беловежской пуще запустили конкурс на создание логотипа «Грибных выходных». К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста и профессионального опыта. Работы могут быть выполнены как от руки (на бумаге формата А4), так и в графических редакторах.

Победителю нацпарк пообещал бесплатное приглашение на экофест для всей семьи и сертификат на комплексное посещение Музея природы и экскурсионных вольеров. Работы вместе с краткой концепцией и контактными данными автора принимаются на электронную почту до 3 сентября 2025 года. Итоги конкурса жюри подведёт 4 сентября.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как учёные в Беловежской пуще обнаружили гриб семейства, которое стало главным героем нашумевшей компьютерной игры и сериала по ее мотивам «Одни из нас» (Last of us). Речь идёт о кордицепсе военном (Cordyceps militaris).

В Беловежской пуще нашли гриб-герой постапокалиптических «Одних из нас»