В Беловежской пуще нашли гриб-герой постапокалиптических "Одних из нас"

📷 Фото

Опубликовано: 16.08.2025 08:00 , Обновлено: 16.08.2025

Учёные биологи в Беловежской пуще обнаружили гриб семейства, которое стало главным героем нашумевшей компьютерной игры и сериала по ее мотивам "Одни из нас" (Last of us). Речь идёт о кордицепсе военном (Cordyceps militaris).

“Оранжевые булавы”, как ещё называют этот гриб, обнаружили во время проведения полевых исследований в сфагновых сосновых лесах пущи.

“Грибы рода Кордицепс, а их более 400 видов, являются космополитами, заселяя все земные регионы, за исключением Антарктиды”, - пояснили в администрации Беловежской пущи.

Учёные напомнили, что кордицепс размножается с помощью паразитирования, захватывая гусениц бабочек, мух и муравьев.

“Споры, попадающие на поверхность насекомого, прорастают и внедряются в тело насекомого. После вселения гриба происходит поражение важных жизненных органов насекомого и его нервной системы. Насекомое или личинка бабочки гибнет, и в теле развиваются гифы мицелия кордицепса”, - пояснили эксперты.

“Плодовые тела встречаются небольшими группами или поодиночке на поверхности земли. Тела насекомых, пораженные кордицепсом, не разлагаются и не заражаются никакими другими микроорганизмами по причине присутствия кордицепина, обладающего свойством, подобным антибиотику. В процессе созревания, кордицепс может поглотить около 90% тела насекомого”, - напомнили учёные.

Именно эта особенность грибов сделала из героями постапокалиптической вселенной “Одни из нас”, где грибы, по воле авторов, стали захватывать не насекомых, а людей, подчиняя их сознание своей воле. В игре и сериале почти 60% всего человечества было убито или заражено кордицепсом.

В реальности же гриб, когда уже пророс из тела захваченного насекомого, образует булавовидные жёлто-оранжевые плодовые тела высотой от двух до пяти сантиметров.

















В традиционной китайской медицине кордицепс ценится за свои полезные свойства. Однако достаточных научных доказательств об его эффективности и безопасности нет.