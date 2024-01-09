Белорусы запустили дубак-челлендж в двадцатиградусный мороз. Как поучаствовать?

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Опубликовано: 09.01.2024 10:40 , Обновлено: 09.01.2024

Сильные морозы – за 20 и ниже – для многих белорусов стали поводом для красивого развлечения. Это известная забава: кружку воды выплескивают резким движением «подальше и повыше». Струя замерзает прямо на лету и падает на землю мелкими льдинками. В ТикТоке белорусы даже запустили «дубак-челлендж» – кто красивее сделает ледяной фейерверк. Люди отозвались в многочисленных комментариях.

Кстати, для такого фейерверка нужна именно горячая вода. Почему? Ведь холодная «обязана» замерзнуть быстрее? И тем не менее, происходит иначе: если выплеснуть холодную воду, вся она не успеет замерзнуть в полете, и часть упадет брызгами.

[info_b]Этот интересный феномен связан с теплообменом между горячей водой и окружающим воздухом. По теплообменным законам физики, когда горячая вода резко выплескивается в воздух на большом морозе, происходит ее быстрое испарение. Это испарение отнимает тепло у оставшейся жидкости, что приводит к резкому охлаждению и замерзанию оставшейся воды.

С другой стороны, холодная вода уже имеет более низкую начальную температуру, поэтому её испарение происходит медленнее, и теплообмен с окружающим воздухом менее интенсивен.[/info_b]

В комментариях люди из разных уголков страны обменивались «территориальной принадлежностью» – у кого холоднее. Например, написали, что в Новополоцке и Полоцке вечером в понедельник, 8 января, было -26. В Новогрудке -25. В Мозыре в ночь на вторник – до -29.

Но основная сама комментариев, это, конечно, эмоции:

«Красиво! Сердечко получилось»;

«Это лучшее, что я видела из подобных видео! Просто зачаровывает»;

«Как поставить миллион лайков?!!»

А вот здесь – еще одна красивая попытка. Не из наших мест, но очень круто получилось.

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