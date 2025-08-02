Белорусы заметили под Рогачевом небольшие смерчи

📷 Фото

Опубликовано: 02.08.2025 11:12 , Обновлено: 02.08.2025

В Рогачевском районе Гомельской области очевидцы сфотографировали "смерчики", то есть, небольшие смерчи.

Фотографии прислал в телеграм-канал о погоде в Беларуси очевидец @nadvorie пользователь Zoska60.

[info_b]Смерч, или торнадо — это экстремально быстро вращающийся столб воздуха, который распространяется от кучево-дождевого облака до поверхности Земли.

Смерчи бывают разных форм и размеров, и часто (но не всегда) их можно увидеть в виде конденсационной воронки, вокруг которой вращаются обломки и пыль.

Скорость ветра в большинстве смерчей составляет менее 180 километров в час (50 метров в секунду). Самые сильные могут развивать скорость ветра более 480 километров в час. [/info_b]

В комментариях один из пользователей написал, что “много в этом году смерчей. Другой пошутил, что “в этом году всего много? И смерчей, и дождей и грибов?”.

Смерч попал на видео под Минском