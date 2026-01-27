Белорусы устроили «голодные игры» ради билетов в самый ажиотажный театр - «Спустя 9 месяцев охоты удалось!»

Опубликовано: 27.01.2026 16:03 , Обновлено: 27.01.2026

Белорусы устроили настоящую охоту в духе «Голодных игр» на билеты в старейший театр кукол страны Белорусский государственный театр кукол в Минске. Некоторые пытаются попасть на его постановки для взрослых по несколько месяцев, а из-за огромного ажиотажа вокруг этой площадки театралы даже предложили ограничить количество билетов, продаваемых в одни руки.

На то, что билеты в минский кукольный театр разлетаются буквально за считанные минуты, театралы жалуются уже не в первый раз. Раньше люди готовы были простаивать часами в огромных очередях в день старта продаж, чтобы урвать заветный билетик, а в последнее время ожесточённые битвы за билеты плавно перекочевали в интернет-пространство.

О старте продаж билетов театр информирует своих преданных фанатов в соцсетях, а у зрителей есть возможность забронировать и выкупить билет по интернету. Казалось бы, система интернет-брони значительно упрощает процедуру и позволяет не стоять в бесконечных очередях. Но, как показала практика, даже это не гарантирует покупку билетов на желанный спектакль.

Так, 27 января стартовали продажи билетов на март. В программе появились не только уже хорошо знакомые зрителям “Хутор” по повести “Знак бяды” белорусского классика Василя Быкова и “Записки юного врача” по Булгакову, но и премьерный спектакль в детском репертуаре “Волшебное путешествие”.

В результате уже через пару часов после объявления комментарии наводнили грустные сообщения от тех, кому (в очередной раз) не посчастливилось забронировать билеты. Несостоявшиеся зрители жаловались на то, что уже через 15 минут свободных билетов просто не было. У кого-то система зависала, у кого-то слетала бронь, у кого-то - не проходила оплата. В общем, погружение в мир искусства для многих оказалось сопряжено с огромным стрессом и далеко не всегда заканчивалось благополучно.

“Я добросовестно ловила билеты полчаса. Через 3 минуты после старта продаж. Не успела”, - разочарованно написала одна из участниц дискуссии в Threads.

“Ай, руки опускаются и желание отбивает такой ажиотаж непонятный. Спустя полчаса от опубликования новости никаких билетов нет, хоть и очень долго обновляла и пыталась зайти. Получается нет смысла и пытаться даже спустя такое короткое время после старта продаж?! Ходим в другие театры”, - пожаловалась на очередную неудачную попытку другая.

Впрочем, отозвались и те, кому в этот раз посчастливилось урвать столь желанные билеты.

“Спустя 9 месяцев ежемесячной охоты, удалось купить”, - поделилась радостью одна из участниц дискуссии.

“Сегодня вообще как-то все достаточно лайтово. Я суммарно 12 билетов смогла купить. Весь март теперь ходить буду”, - похвасталась другая.

Кстати, именно тех, кто скупает билеты массово, многие винят в том, что в итоге люди не могут годами попасть на постановки в получивший неожиданную гиперпопулярность столичный театр. И, действительно, практически сразу же после старта продаж билеты в кукольный можно купить с рук на популярных интернет-площадках, разумеется, по цене в разы выше исходной.

“Когда уже введут запрет продажи более двух билетов в одни руки?” - задалась в бессильном вопросе одна из участниц дискуссии.

Между тем, далеко не все театралы разделяют нынешний ажиотаж столичного кукольного. По мнению некоторых, такая утомительная “охота” за билетами способна убить всё удовольствие от самого спектакля.

“Ни один спектакль не стоит этого ажиотажа. Да, постановки сильные, единственные Кукольные, но ни один из спектаклей не стоит того пути покупки билетов. Последние два раза я обновляла афишу на протяжении 2х с половиной часов, чтобы словить билеты. Это уже был спортивный интерес. Но сейчас я счастлива, что больше не играю в эти голодные игры”, - поделилась своим опытом одна из пользовательниц Threads, признавшись при этом, что пересмотрела 4 из 6 взрослых спектаклей из репертуара спектакля.

Отметим, что на проблему с билетами белорусы жалуются регулярно. Как правило, проблема обостряется по мере приближения новогодних праздников, когда бывает не достать билеты на детские утренники и новогодние представления, особенно в столичный цирк, популярные театры и на главную ёлку страны.

Белорусы пожаловались на Минский цирк. А заодно на хоккей, кукольный театр и профсоюз