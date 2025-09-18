Белорусы пожаловались на пиво с личинками в одном из баров Гродно

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Опубликовано: 18.09.2025 12:34 , Обновлено: 18.09.2025

Белорусы заявили, что в одном из баров в Гродно им подали пиво с личинками. По их мнению, дело даже не в напитке, а в оборудовании.

Как сообщило Newgrodno, компания заказала пивную башню — специальное устройство с емкостью на несколько литров. Однако, по их словам, в первой же кружке “заметили каких-то личинок”.

Посетители отметили, что башню забрали, промыли и вернули. Однако это не помогло.

«Мы отказались платить, собрались и ушли. От администратора услышали лишь «Ну извините», — рассказал один из клиентов бара.

По его мнению, “скорее всего, в заведении плохо обработали кран пивной башни. Там образовалась благоприятная среда для таких организмов».





















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