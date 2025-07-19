Белоруска показала яйца мух в сосисках. Комментаторы рассказали, почему завод ни при чём

🎥 Видео

Опубликовано: 19.07.2025 16:24 , Обновлено: 12.08.2025

Пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором показала, предположительно, яйца (личинки) мух внутри сосиски производства Брестского мясокомбината. Однако в комментариях большинство пользователей сошлись во мнении, что производитель к этому не имеет отношения.

На кадрах женщина сначала показала запечатанную пачку сосисок «Молочные», а затем — уже приготовленную и разломленную сосиску на тарелке, внутри которой видны белые вкрапления, похожие на отложенные насекомыми яйца.

«Ничего не хочу сказать про эту фирму, покупаем очень много лет, всё было в порядке до сегодняшнего дня. Ребёнок кушал… Сосиску держала минуту в микроволновке, потом подала вот с яйцами», — рассказала автор видео.

В комментариях под роликом большинство пользователей предположили, что муха могла отложить яйца уже после приготовления продукта. Комментаторы отметили, что насекомым для этого требуется совсем немного времени — буквально несколько секунд.

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«Это только что отложенные, просто на это дело мухе полминуты хватит, можно было отвлечься и не заметить», — написала один из пользовательниц. «Долго звали/шёл ребёнок. Муха успела отложить, ей достаточно 20-30 секунд», — согласилась другая.

Ещё один комментатор поделилась похожим опытом: «У меня в холодильник залетела муха за секунду, пока открыла, а на колбаске уже лежит вот такое же, выкинула».

Некоторые пользователи посоветовали накрывать еду после приготовления, чтобы избежать подобных ситуаций.