Белорусы показали молодую смену грибов, подрастающих в лесу в феврале

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Опубликовано: 16.02.2026 08:52 , Обновлено: 16.02.2026

Что может заставить белорусов отправиться в лес этим февралем, суровым на морозы и щедрым на снегопады? Не только страсть к охоте и лыжным пробежкам по лесным опушкам. Встретить в февральском лесу можно и заядлых грибников, которым уже не сидится дома в ожидании открытия грибного сезона.

Так, один из активистов группы во “ВКонтакте” “Грибные войска Беларуси” показал молодую смену грибов, которая несмотря на суровые погодные условия этой зимой подрастает. Выбравшись в лес 14 февраля, мужчина показа, как короткая февральская оттепель повлияла на грибную ситуацию в лесу.

Несмотря на то, что пробираться по лесу грибнику пришлось через метровые сугробы, его прогулка не была тщетна. Мужчина наглядно продемонстрировал, что зимой жизнь в лесу не останавливается, несмотря на двадцатиградусные морозы - она продолжается под покровом древесной коры и малейшая оттепель тут же даёт рост холодоустойчивым видам.

Зимние опята , известные учёным под названием Фламмулина бархатистоножковая, вешенки, которые способны замерзать, а при оттаивании - продолжать свой рост, и деликатесная Tremella mesenterica Retz - дрожалка оранжевая, за которой охотятся гурманы - таков впечатляющий “улов” заядлого грибника, рискнувшего попытать счастья в февральском лесе.

Среди найденных мужчиной грибов были как “старички”-прошлогодки, так и молоденькие грибы. По словам автора видео, если погодные условия будут благоприятствовать, найденным им экземплярам понадобится ещё пару недель, чтобы подрасти и их можно было смело брать в корзинку.

“Из-под коры уже вылазят, греются - молодая смена! Большие букеты грибов появятся, уже к концу февраля будут “распущены"", - дал свой прогноз опытный грибник.





















Увы, такой прогноз может быть слишком оптимистичным. Метеорологи уже предупредили белорусов о затяжном периоде аномально холодной погоды, который может продлиться как минимум до конца февраля и захватить начало марта. Так что, судя по всему, белорусским грибникам ещё рано массового точить ножи.

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