Белорусы поделились фото северного сияния над Брестом, Гродно и Минщиной, вызванного магнитной бурей класса G4

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Опубликовано: 11.10.2024 08:26 , Обновлено: 11.10.2024

Мощная магнитная буря уровня G4, обрушившаяся на Землю вечером 10 октября, спровоцировала полярные сияния в средних широтах, для которых это природное явление обычно не характерно. Наблюдать малиновые и зеленоватые всполохи на небе минувшей ночью можно было во многих регионах Беларуси - фотографиями ночного небесного шоу в соцсетях поделились жители Бреста, Гродно, Минщины.

Как отметили авторы Telegram-канал о погоде @nadvorie, не повезло минувшей ночью лишь центральной части Беларуси. Там небо было затянуто серой пеленой низких облаков, что было отчётливо видно на спутниковом снимке. А вот жители Брестсчины, Гродненщины и отдельных районов Минщины смогли понаблюдать за редким явлением и охотно делились своими фото.

[info_b]Aurora Borealis (северное сияние) — это явление, связанное с геомагнитными бурями на Солнце. Чаще всего его наблюдают в высоких широтах, особенно за Полярным кругом. Однако при благоприятных условиях его можно наблюдать в средних и даже низких широтах.[/info_b]

Фото подписчиков тг-канала @nadvorie































“Спонсором” нынешнего небесного шоу стало огромное солнечное пятно AR3848, где накануне произошла сильная вспышка. Несмотря на “не очень высокий балл” — X1.8, пояснили специалисты, конфигурация выброса плазмы “исключала возможность “промахнуться” мимо Земли”.

В результате “северное сияние” также наблюдалось во многих российских регионах - от Москвы до Урала.













Фото подписчиков тг-канала AstroAlert















Ранее Telegraf.news рассказал, что число солнечных пятен, играющих ключевую роль в появлении северного сияния, резко возросло с конца 2022 года. Тенденции за последние 18 месяцев говорят о том, что северные сияния будут возникать чаще в ближайшем десятилетии и будут наблюдаться в большем количестве мест на Земле, пояснил учёный Университета Колорадо в Боулдере Марк Миш.

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