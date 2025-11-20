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Белорусы нашли на долларовой купюре изображение Жлобинского райисполкома - "Как теперь с этим жить?"

Белорусы нашли на долларовой купюре изображение Жлобинского райисполкома - "Как теперь с этим жить?"
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В соцсети Threads развернулась бурная дискуссия из-за изображения на реверсе 20-долларовой купюры. Внимательные белорусы рассмотрели в ней ни много ни мало - изображение Жлобинского райисполкома.

Один из пользователей соцсети поделился снимком, сравнив изображение на оборотной стороне купюры в 20 американских долларов и фотографией здания Жлобинского районного исполнительного комитета. Автор поста подметил удивительное сходство фасада Белого дома (а именно он изображён на американской купюре) со зданием районной администрации одного из белорусских райцентров.

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Многие комментаторы признались, что до сих пор такого поразительного сходства не замечали, но увидев однажды, “развидеть” этот факт уже точно не получится - тот же выразительный портик с колоннами и фронтоном, та же строгая симметрия фасада и расположение окон в двухэтажном здании. Различия разве что в мелких деталях барельефов и крыше.

“Как теперь с этим жить?” - задался риторическим вопросом один из комментаторов.

Многие участники дискуссии подошли к вопросу с юмором:

  • “Интересно Трамп в БТИ согласовал ремонт?” - поинтересовался один из комментаторов.
  • “Возможно. Рыжему теперь надо на амнистию по самострою как-то успеть”, - поддержал шутку другой, переложив американские события на белорусские реалии.
  • “Вы не думали, что в этом замешано Жлобинское масонское ложе?” - попыталась увести дискуссию в сторону теории заговора одна из пользовательниц соцсети. 
  • “Через год Минск станет столицей США, проверяйте!” - сделал свой прогноз в том же стиле другой.

Впрочем, некоторые комментаторы решили оставаться в рациональной плоскости, отметив, что оба здания - и официальная резиденция президента США, и здание исполкома в белорусской глубинке - просто построены в одном архитектурном стиле.

“Таких райисполкомов по всему миру не счесть. Обыкновенный неоклассицизм”, - сухо заметил один из участников дискуссии.

Действительно, оба здания относятся к неоклассическому стилю. Белый дом был разработан ирландским архитектором Джеймсом Хобаном в так называемом палладианском стиле, а здание Жлобинского райисполкома выдержано в духе советского неоклассицизма или сталинского ампира, что и объясняет их внешние сходства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что действующий глава Белого дома  этой осенью затеял масштабный ремонт в своей резиденции. Для этого даже пришлось снести одну из стен в восточном крыле здания, за что на Трампа обрушилась волна критики.

В США начали снос Белого дома

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