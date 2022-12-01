Белорусское соломоплетение внесли в список наследия ЮНЕСКО

Опубликовано: 01.12.2022 20:04 , Обновлено: 01.12.2022

«Соломоплетение в Беларуси, искусство и ремесла» включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сказано на сайте организации.

В ЮНЕСКО отметили, что соломоплетение подчеркивает духовную ценность и символичность материала и изделий. В Беларуси из соломы изготавливают различную утварь (например, коробки и корзины), головные уборы, игрушки и аксессуары.

«Некоторые изделия имеют особое значение, например, венки для сбора урожая или «павуки» — сложные ромбовидные конструкции, которые, как считается, защищают дом от зла и болезней, — обратили внимание в организации.

А еще в организации подчеркнули, что современное искусство соломоплетения в Беларуси основано на народных традициях и постоянно обогащается творческими достижениями отдельных мастеров, которые передают свои знания и навыки онлайн, через учебные заведения, художественные студии, ремесленные центры и фестивали.

Кстати, кроме соломоплетения в список ЮНЕСКО входят обряд «Колядные цари» в деревне Семежево, праздник в честь иконы Будславской Божьей Матери, весенний Юрьевский хоровод в селе Погост и культура лесного бортничества в Беларуси.

Ранее Телеграф писал, в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО включили французский багет.

В мире багет — это признанная эмблема повседневной жизни французов, и каждый день его покупают около двенадцати миллионов французских потребителей. А из пекарен ежегодно выходит более шести миллиардов багетов.

Французский багет внесли в список наследия ЮНЕСКО