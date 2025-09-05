Белорусский грибник показал, где собрал целую корзину осенних опят

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2025 13:21 , Обновлено: 05.09.2025

Опытный белорусский грибник Александр Шевцов поделился в соцсетях новым осенним "урожаем" самых настоящих сентябрьских опят. По его словам, он нашел их в одном из лесов Минского района.

“Опята, опята, опята! Посмотрите, какие. Настоящие. Именно осенний вариант - шляпка с пупырышками”, — показал мужчина в своем видео в TikTok.

По его словам, целую корзину удалось собрать в Колодищах , на поваленных березах и пнях, а также на ёлках.

Под роликами собрались десятки комментариев от других грибников.

“Круто! Ребята, я сегодня полдня собирал опята! А пото полдня их перебирал, мыл и теперь отвариваю. Просто лучший фитнес”, — написал один из пользователей под видео.

“Вау”, “Супер”, — также писали зрители и оставляли восторженные смайлики.

К слову, ранее Telegraf.news писал, что белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где еще нашли россыпь опят?

«Лезут, родненькие» — Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где нашли россыпь опят?