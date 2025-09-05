Белорусский грибник показал, где собрал целую корзину осенних опят
Опытный белорусский грибник Александр Шевцов поделился в соцсетях новым осенним "урожаем" самых настоящих сентябрьских опят. По его словам, он нашел их в одном из лесов Минского района.
“Опята, опята, опята! Посмотрите, какие. Настоящие. Именно осенний вариант - шляпка с пупырышками”, — показал мужчина в своем видео в TikTok.
По его словам, целую корзину удалось собрать в Колодищах , на поваленных березах и пнях, а также на ёлках.
Под роликами собрались десятки комментариев от других грибников.
“Круто! Ребята, я сегодня полдня собирал опята! А пото полдня их перебирал, мыл и теперь отвариваю. Просто лучший фитнес”, — написал один из пользователей под видео.
“Вау”, “Супер”, — также писали зрители и оставляли восторженные смайлики.
К слову, ранее Telegraf.news писал, что белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где еще нашли россыпь опят?
«Лезут, родненькие» — Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где нашли россыпь опят?