"Лезут, родненькие" — Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где нашли россыпь опят?

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Опубликовано: 02.09.2025 13:23 , Обновлено: 02.09.2025

Несмотря на то, что осень только началась, белорусские грибники уже успели сходить на разведку в лес. Кто-то пожаловался, что грибы уже "сильно мучаются", а кто-то обрадовался первым осенним опятам. Посмотрели, где и какой ждать "урожай".

Так, целые кучки опят нашла жительница Витебской области во время “прогулки по лесу”. Фотографиями она поделилась в группе “Вконтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси”.













В Мстиславском районе Могилевской области также обнаружили опеньки.

















“Лезут, родненькие”, — также обрадовалась жительница Минского района 1 сентября и показала маленькие опята.













В Березе Брестской области удалось собрать такие корзинки с подосиновиками и груздями.









В то же время в Вилейском районе, по словам местного жителя, “грибы еще есть, но сильно мучаются”.