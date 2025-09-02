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"Лезут, родненькие" — Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где нашли россыпь опят?

"Лезут, родненькие" — Белорусы показали, какие грибы собрали в первые дни осени. Где нашли россыпь опят?
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📷 Фото

Несмотря на то, что осень только началась, белорусские грибники уже успели сходить на разведку в лес. Кто-то пожаловался, что грибы уже "сильно мучаются", а кто-то обрадовался первым осенним опятам. Посмотрели, где и какой ждать "урожай".

Так, целые кучки опят нашла жительница Витебской области во время “прогулки по лесу”. Фотографиями она поделилась в группе “Вконтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси”.

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В Мстиславском районе Могилевской области также обнаружили опеньки.

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“Лезут, родненькие”, — также обрадовалась жительница Минского района 1 сентября и показала маленькие опята.

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В Березе Брестской области удалось собрать такие корзинки с подосиновиками и груздями.

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В то же время в Вилейском районе, по словам местного жителя, “грибы еще есть, но сильно мучаются”.

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