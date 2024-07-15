Белорусский блогер попытался пожарить яйца прямо на асфальте. Что получилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.07.2024 14:55 , Обновлено: 15.07.2024

Пока одни изнывают от тридцатиградусной жары, плотно обосновавшейся в Беларуси уже не первую неделю, другие используют погодные аномалии для занятных экспериментов. Так, в соцсети TikTok завирусилось видео белорусского блогера, который попытался в разгар солнечного июльского дня пожарить яйца на сковороде без всяких дополнительных приспособлений - прямо на асфальте, используя в качестве источника тепла исключительно энергию палящего солнца. Посмотрели, что у него получилось.

Ролик на своём канале опубликовал блогер под ником bulbanews. Молодой человек продемонстрировал, как легко в такую жару в Беларуси приготовить яичницу - судя по его видео достаточно выйти в разгар дня на залитый солнцем тротуар и использовать его вместо плиты.

Несмотря на то, что в комментариях под видео, коих за сутки набралось больше трёх сотен, многие с готовностью подтвердили, что в нынешнюю жаркую погоду подобные эксперименты легко осуществимы, далеко не все зрители поверили, что всё так просто. Поскольку желток на видео у блогера не прожарился до конца, некоторые предположили, что молодой человек предварительно нагрел сковороду, а лишь затем вынес её на улицу.

А так можно?

На самом деле, белок начинает сворачиваться уже при температуре выше 41°С. Однако, ссылаться лишь на данные синоптиков, уличая блогера в обмане зрителей, было бы неправильно. Асфальт и тротуарная плитка, которую молодой человек использовал вместо плиты, в жару нагревается гораздо сильнее - уже при +35-38°С градусах его температура может подниматься до 50-55°С.

Такие эксперименты уже не раз пытались проводить, в том числе, под контролем учёных. Так, Тереза М. Балс-Эльсхольц, заведующая кафедрой географии и метеорологии в Университете Вальпараисо американского штата Индиана ранее объясняла, что на самом деле процесс приготовления яйца на тротуаре может занять пару часов в зависимости от температуры, так что как минимум без маленькой хитрости с ускорением в видео белорусского блогера не обошлось.

По словам американского эксперта, немного ускорить процесс может использование алюминиевой фольги или посуда из нержавеющей стали, которая является отличным проводником тепла. Идеальным временем для таких экспериментов ученая назвала с 12:00 до 16:00, когда тротуар максимально отдаёт тепло солнца.

А вот эксперименты некоторых блогеров, которые пытаются пожарить яичницу прямо на капоте автомобиля, оставленного на солнце в жару, лучше не повторять - уж больно дорого оно обойдутся. Как предупреждают специалисты, в случае успеха, отдирать яичницу придётся прямо с лакокрасочным покрытием.