Белорусские спасатели показали, как достали застрявшего между бетонными плитами кота
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Брестские спасатели достали застрявшего между бетонными плитами кота. Видео спасения питомца МЧС Беларуси опубликовало в своих соцсетях.
Случай произошел в Бресте на улице Орловской. Жильцы многоквартирного дома сообщили спасателям, что в беду попал кот.
Сотрудники МЧС прибыли на место и с помощью специального инструмента и подручных средств достали животное.
Ранее Telegraf.news показывал видео спасения кошки в Мозыре. Она, вероятно, отравилась дымом при пожаре, спасатели помогли животному прийти в себя.