Белорусские спасатели показали, как достали застрявшего между бетонными плитами кота

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Опубликовано: 02.04.2024 18:01 , Обновлено: 02.04.2024

Брестские спасатели достали застрявшего между бетонными плитами кота. Видео спасения питомца МЧС Беларуси опубликовало в своих соцсетях.

Случай произошел в Бресте на улице Орловской. Жильцы многоквартирного дома сообщили спасателям, что в беду попал кот.

Сотрудники МЧС прибыли на место и с помощью специального инструмента и подручных средств достали животное.

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Фото: МЧС Беларуси

Ранее Telegraf.news показывал видео спасения кошки в Мозыре. Она, вероятно, отравилась дымом при пожаре, спасатели помогли животному прийти в себя.

МЧС Беларуси сняло трогательное видео со спасением кошки