Белорусские грибники в конце апреля начали собирать подосиновики - «Эффект вечного лета»

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Опубликовано: 27.04.2026 08:50 , Обновлено: 27.04.2026

Пока Беларусь засыпает снежной крупой, а едва зацветшие сады накрывают возвратные заморозки, от белорусских грибников приходят невероятные новости - кое-где появились первые подосиновики. Такой неожиданной находкой на днях поделился в соцсетях профессиональный грибник и блогер Александр Горбацевич. "Грибную аномалию" специалист объяснил локальным "эффектом вечного лета".

Первые подосиновики к себе в корзинку Горбацевич в этом сезоне положил необычайно рано - 24 апреля. Несмотря на весь свой богатый опыт, столь раннее появление этого вида удивило даже профессионала.

[inf]Как правило, подосиновики появляются ближе к середине июня и плодоносят тремя основными волнами. Самая первая и, как правило, малочисленная волна в наших широтах может стартовать в начале июня (так называемые “колосовики”). Массовый сбор подосиновиков приходится на июль-август, а самым богатым на урожай периодом считается третий сбор — с середины августа по сентябрь. [/inf]

Появление подосиновиков в апреле Горбацевич назвал “аномалией”, но ей нашлось рациональное объяснение. Оказалось, что грибы появились не на рандомной лесной полянке, а над теплотрассой. Именно она создала в данном месте “эффект вечного лета” - так его назвала специалист из Академии наук Беларуси.

“Мицелий подосиновика, который в норме ждёт прогрева земли до конца мая или начала июня, получает сигнал о начале сезона гораздо раньше. Постоянный прогрев от труб имитирует условия начала лета, запуская процесс формирования плодовых тел, как только сходит снег. Весной почва максимально насыщена влагой от тающего снега. Сочетание высокой влажности и тепла от теплотрассы создаёт эффект парника”, - объяснила специалист.

По её словам, такие “аномальные места” могут появиться у теплотрасс, где растут осины и берёзы, но только в том случае, если у деревьев уже сформирован симбиоз с грибным мицелием.

Кстати, свой первый весенний “улов” Горбацевич отнёс на проверку в лабораторию. Испытания показали, что апрельские подосиновики абсолютно чисты с точки зрения радиоактивного заражения.

Кстати, в этом году в Беларуси начали активно продавать «семена» лесных грибов. Среди многочисленных пакетиков с семенами помидоров, огурцов, арбузов в этом сезоне появились любопытные новинки - мицелий лесных подосиновиков, опят, лисичек и даже боровиков. Неужели теперь “тихая охота” плавно перекочует в огороды дачников? В Академии наук проверили семена с рынка на “всхожесть” и вынесли свой вердикт - насколько реален этот сценарий.

В Беларуси начали продавать «семена» боровиков и лисичек. В Академии наук проверили на «всхожесть»