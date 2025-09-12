Белорусские грибники объявили начало второй волны «золотых» боровиков. Где уже берут полными корзинами?

🎥 Видео

Опубликовано: 12.09.2025 10:46 , Обновлено: 12.09.2025

На грядущие выходные синоптики спрогнозировали дожди для некоторых регионов Беларуси. Если вас не радует эта новость, то вы точно не заядлый грибник. Они на протяжении всей недели неуклонно констатировали "старение" лесного урожая в отсутствие достаточного количества влаги. Судя по всему, складывающиеся погодные условия будут способствовать улучшению ситуации для грибников. Узнали, где уже началась вторая волна «золотых» боровиков.

Минувшие выходные выдались весьма урожайными для белорусских грибников: появились первые осенние опята, всё ещё в большом количестве можно было набрать лисичек, кое-где пошли грузди, ну и “благородные” белые и подосиновики тоже можно было увидеть в корзинках на фото, которыми делились грибники в тематических пабликах и чата. Однако на протяжении всей недели любители “тихой охоты” констатировали - влаги в лесу грибам не хватает, из-за чего многим приходилось возвращаться из леса с полупустыми корзинками.

“Сейчас под Минском : опята старые, сухие и червивые, груздей тоже много червивых, новые не появляются, несколько польских, один подосиновик. Лес не тот, что на прошлой неделе, когда тазиками опята и грузди были. Нужен дождик”, - написала одна из пользовательниц Telegram-канала “Грибы Беларуси”, поделившись фото скромного “улова” за 2 часа.

” Гомель , опята выходили, но очень сухо, новые вряд ли растут. Собрали по корзинке и то местами”, - подтвердил “печальную” картину сентябрьского леса другой пользователь.

Впрочем, даже в условиях сухого леса некоторым всё же удаётся набрать полные корзинки, причём любимых многими белых.

“Вчера 47 беленьких, сегодня 63, плюс подосики. Без единого дождя за месяц. Сказать что я в шоке ни чего не сказать”, - поделились своей удачей одна из участниц тематической группы “Вконтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси”.

А вот в Брестской области , где дожди, как и обещали синоптики, льют с завидным постоянством с начала недели, обстановка в лесу поприятнее для грибников. Одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok показала полные корзины добротных грибов, которые ей на днях удалось набрать в лесу в Малоритском районе.

“Начался второй выход золотых боровиков”, - заявила автор ролика, похвалившись своим “уловом”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на пятницу, 12 сентября, из-за сильных ливней в двух областях страны. Узнали, докуда дойдёт зона опасных дождей прежде, чем непогода утихомирится, и кому завтра готовиться к половине месячной нормы осадков.

Белгидромет объявил «оранжевую» опасность из-за ливней в двух областях. Где остановится зона дождей?