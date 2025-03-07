Белоруска распереживалась, что её кот может угодить в соседский капкан. Адвокат рассказала, что ей стоило бы сделать

Опубликовано: 07.03.2025 16:38 , Обновлено: 07.03.2025

Жительница Минского района обеспокоилась за безопасность своего кота, когда узнала, что сосед установил на своём дачном участке капкан. Мужчина пояснил, что таким образом хочет защитить своих кур от лис. Однако законно ли это?

Можно ли ставить капкан на дачном участке?

Как пояснила изданию АиФ кандидат юридических наук, член Минской городской коллегии адвокатов Ольга Савич, установка капканов на частных участках запрещена. Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 № 112 (ред. от 13.02.2023) «Об охоте и ведении охотничьего хозяйства», капканы приравниваются к орудиям охоты. Это означает, что их можно использовать только в охотничьих угодьях, в сезон охоты и исключительно при наличии специального разрешения.

Таким образом, размещение капканов на дачных участках или на землях общего пользования является нарушением законодательства.

Что делать, если питомец пострадал от капкана?

Если кот или другое домашнее животное попало в капкан и получило травмы, необходимо:

Зафиксировать факт происшествия — сделать фотографии места и самого капкана.

— сделать фотографии места и самого капкана. Обратиться в ветеринарную клинику , где специалисты смогут подтвердить причину повреждений.

, где специалисты смогут подтвердить причину повреждений. Написать заявление в милицию и в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Что делать, если капкан обнаружен, но пока никто не пострадал?

Даже никто ещё не пострадал, но есть доказательства установки капкана на соседнем участке, об этом следует сообщить в Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира, посоветовала адвокат.

К слову, кошка, лакающая молоко — картинка, известная с самого детства. И сейчас многие владельцы этих усатых питомцев не преминут угостить своих питомцев знакомым напитком. Однако всё чаще можно услышать, что этого делать нельзя. Но так ли это на самом деле? Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, что будет, если напоить взрослую кошку молоком, и узнала, какие молочные продукты можно иногда включать в рацион питомца.

Почему кошкам нельзя пить молоко? Ветеринар назвала 3 продукта, которыми можно его заменить