Белоруска пожаловалась в ТикТоке на очереди в поликлинике. Многие зрители ополчились против неё самой

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 18:15 , Обновлено: 11.03.2024

Белоруска пожаловалась в Tik-Tok на обслуживание и большие очереди в Марьиногорской ЦРБ. Зрители, однако, в оценке разделились. Среди большинства, которое не оценило претензии автора видео, были и те, кто ее похвалил за напористость.

Пользовательница с ником elena_lukashik в Tik-Tok выложила четырехминутное видео, на котором пожаловалась на огромные очереди и врачей, не пожелавших обслужить инвалида II группы.

“Глав врач Марьиногорской ЦРБ отказался меня выслушать, отказал в помощи. Сказав что он не будет со мной разговаривать, потому что я веду видеосъёмку. К ГОСПОДАМ можно попасть только по ЗАПИСИ! Люди стоят в очередях по несколько часов в кабинеты врачей. Вот Вам и медицинская помощь!”, — написала пользовательница в комментарии к видео.

За неделю видеоролик собрал почти 400 тысяч просмотров и свыше 600 комментариев. Пользователи соцсети, однако, возмущения героини в видео не поддержали.

“У меня первая группа, но я всегда сижу в очереди, эдакую цацу не приняли без очереди!” — возмутилась одна из пользовательниц соцсети.

“Если заходить сразу с наездами, то и отношение такое. Я думаю, если бы она пришла тихо спокойно со своим вопросом ей бы помогли. Сама с таким сталкивалась. Ты к людям с добром и они к тебе так же” — предположила комментатор Ольга.

“Если плохо и 2 стента и инфаркт и боль в груди, почему не вызвать скорую?” — задалась вопросом еще одна пользовательница.

“Женщина напишите в прокуратору на очередь! Как они посмели явиться к врачу когда вам надо!”, - съязвила ещё одна зрительница.

Но были и те, что поддержали настойчивую пациентку.

“У нас в Марьиной Горке сколько звонили сколько жаловались толку нет, барак как был так и есть”, - заявила подписчица.

“Позвоните в Минздрав, сразу врач придет домой и не нужно будет ходить кланяться им единственно правильно будет”, - посоветовал ещё один зритель .

“Вы не обращайте внимание на некоторых,такое ощущение что они не видео смотрят, а в комин глядят”, - поделилась подписчица своей мудростью.

Ранее Телеграф писал о том, что Министерство здравоохранения Беларуси 30 января отчиталось о мониторинге ситуации с очередями в поликлиниках. В нём лично принял участие новый глава ведомства Александр Ходжаев и его заместитель Юрий Горбич. Они проинспектировали три минские поликлиники — №38, №40 и детскую №2, после чего руководитель Минздрава дал соответствующие распоряжения.

Новый глава Минздрава Ходжаев приказал бороться с очередями в белорусских поликлиниках. Как?