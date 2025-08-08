Белоруска показала заказную школьную форму "на вырост на все 11 лет". В TikTok объяснили новый "стандарт"

🎥 Видео

Опубликовано: 08.08.2025 14:20 , Обновлено: 08.08.2025

Мама будущего первоклассника показала в TikTok, как выглядит школьная форма, отшитая одной из белорусских фабрик по договору с учебным заведением. К удивлению женщины брюки в школьном костюме оказались настолько длинными, что их придётся подрезать практически вдвое. Комментаторы под видео назвали такие удлинённые штаны "новым стандартом" и объяснили, что к чему.

Как пояснила автор видео, брючный костюм своему сыну она приобрела в магазине, рекомендованном администрацией школы. Школа заключила договор на пошив детской формы в едином деловом стиле с определённой фабрикой, а когда готовая форма поступила в продажу, родители оказались крайне удивлены результату.

По словам женщины, костюм подобран по размеру, но длина брюк для семилетнего мальчика стандартной комплекции и роста оказалась чересчур велика и скорее подошла бы взрослому, высокорослому мужчине.

“Вы на кого их шьёте?” - задала вопрос производителю автор ролика, наглядно продемонстрировав, сколько материала придётся отрезать, чтобы подогнать брюки по размеру первокласснику.

Зрители в комментариях сразу же нашлю огромный плюс в такой школьной форме, заявив, что её специально пошили “на вырост на все 11 лет”.

“Это с 1 по 11 класс, вы что каждый год хотели покупать?” - пошутил один из комментаторов.

“Какая экономия - сразу до выпускного”, - поддержал его другой.

Впрочем, некоторые зрители объяснили такую форму “новыми стандартами” пошива школьной формы.

“Сейчас ввели ГОСТ, чтоб брюки были внизу со свободным краем, подгонять под своего ребёнка! Любая форма - и дорогая, и дешёвая -продаются с такими брюками”, - рассказала одна из зрительниц.

“Для тех, кто не в курсе: если низ брюк только оверлочен, то их надо подложить под рост ребенка”, - подтвердила другая.

Автор ролика не уточнила, действительно ли приобретённая модель - со свободным краем, но некоторые комментаторы посчитали, что даже в этом случае делать задел на 30 см материала - “это перебор”.

[inf]Кстати, на предприятии “Столичная торговля и услуги” родителям школьников пообещали, что с 1 по 31 августа в универмагах Минска покупателям предоставят бесплатную услугу по мелкой подгонке швейных изделий - школьных платьев, костюмов и так далее, приобретенных в этих универмагах.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 11 августа по 12 сентября в Минобразования будет работать “горячая” линия, которую открыли специально для родителей школьников.

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