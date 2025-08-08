Белоруска показала заказную школьную форму "на вырост на все 11 лет". В TikTok объяснили новый "стандарт"
Мама будущего первоклассника показала в TikTok, как выглядит школьная форма, отшитая одной из белорусских фабрик по договору с учебным заведением. К удивлению женщины брюки в школьном костюме оказались настолько длинными, что их придётся подрезать практически вдвое. Комментаторы под видео назвали такие удлинённые штаны "новым стандартом" и объяснили, что к чему.
Как пояснила автор видео, брючный костюм своему сыну она приобрела в магазине, рекомендованном администрацией школы. Школа заключила договор на пошив детской формы в едином деловом стиле с определённой фабрикой, а когда готовая форма поступила в продажу, родители оказались крайне удивлены результату.
По словам женщины, костюм подобран по размеру, но длина брюк для семилетнего мальчика стандартной комплекции и роста оказалась чересчур велика и скорее подошла бы взрослому, высокорослому мужчине.
“Вы на кого их шьёте?” - задала вопрос производителю автор ролика, наглядно продемонстрировав, сколько материала придётся отрезать, чтобы подогнать брюки по размеру первокласснику.
Зрители в комментариях сразу же нашлю огромный плюс в такой школьной форме, заявив, что её специально пошили “на вырост на все 11 лет”.
“Это с 1 по 11 класс, вы что каждый год хотели покупать?” - пошутил один из комментаторов.
“Какая экономия - сразу до выпускного”, - поддержал его другой.
Впрочем, некоторые зрители объяснили такую форму “новыми стандартами” пошива школьной формы.
“Сейчас ввели ГОСТ, чтоб брюки были внизу со свободным краем, подгонять под своего ребёнка! Любая форма - и дорогая, и дешёвая -продаются с такими брюками”, - рассказала одна из зрительниц.
“Для тех, кто не в курсе: если низ брюк только оверлочен, то их надо подложить под рост ребенка”, - подтвердила другая.
Автор ролика не уточнила, действительно ли приобретённая модель - со свободным краем, но некоторые комментаторы посчитали, что даже в этом случае делать задел на 30 см материала - “это перебор”.
[inf]Кстати, на предприятии “Столичная торговля и услуги” родителям школьников пообещали, что с 1 по 31 августа в универмагах Минска покупателям предоставят бесплатную услугу по мелкой подгонке швейных изделий - школьных платьев, костюмов и так далее, приобретенных в этих универмагах.[/inf]
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