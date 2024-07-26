Пользовательница TikTok показала на видео "белорусский "Сайлент Хилл". Где этот "таинственный посёлок"?

🎥 Видео

Опубликовано: 26.07.2024 16:11 , Обновлено: 26.07.2024

Одна из пользовательниц TikTok выложила на просторы соцсети 13-секундное видео, посёлок на котором сразу прозвали "белорусским Сайлент Хиллом". На кадрах видно, как среди густого тумана девушка идёт словно по заброшенному городу, где нет ни души. По словам автора, видео снято на "протёртую краем футболки камеру" с добавлением фильтров, "наложенных самой природой".

Оказалось, что белоруска запечатлела кусочек агрогородка Улла, что в Бешенковичском районе Витебской области. По состоянию на 2019 год, здесь проживало всего 884 человека. Среди достопримечательностей значится та самая православная Троицкая церковь на видео, а также католическая церковь Святого Духа. Оба храма построены ещё в XIX веке.

“Вот где “Ходячих мертвецов” надо снимать”, — написала в комментариях одна из пользовательниц TikTok. Другая добавила: “Как круто! Ещё и в Беларуси”.

“Хочу в этот таинственный посёлок!”, — высказала мнение ещё одна девушка.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской области произошло невероятное: на одном из полей собралось более 500 символов Беларуси — аистов. Журналистам удалось снять редкую картину буквально со всех ракурсов. Кроме того, по словам автора видео, похожее он наблюдал и в прошлом году: правда, тогда красноклювых было в два раза меньше, около 200.

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