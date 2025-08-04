Белоруска показала неядовитый гриб, на который нужно «посмотреть дважды» перед сбором. Чем «очень опасен»?

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Опубликовано: 04.08.2025 13:47 , Обновлено: 04.08.2025

Белоруска, которая ведёт свой "грибной" блог на видеоплатформе TikTok, показала какой гриб может пустить насмарку все ваши труды в лесу и испортить целую кастрюлю с новым урожаем. При этом сам гриб с виду весьма "благородный" и даже не считается ядовитым, но эксперты советуют "дважды посмотреть" на него, прежде чем отправить в корзину.

Речь о грибах, которые в Беларуси называют ложными белыми . Как понятно из народного названия, их очень просто спутать с настоящими белыми, ведь на первый взгляд они выглядят очень похожими. Различаются они разве что чуть розовеющим гименофором, заметить который можно лишь при надавливании на него или при срезе самого гриба.

У настоящего белого гриба - чистая белая мякоть, которая на срезе не темнеет, а вот у ложного белого мякоть розовеет или краснеет на срезе, особенно на губке под шляпкой.

“Посмотрите, какой красивый гриб, на который надо посмотреть дважды. Рыженькая ножка, сеточка и чуть розовеющий гименофор. Посмотрите, как красив. Великолепен, но очень опасен. Вот такой один грибочек может испортить всю кастрюлю грибов, потому что он безумно горчит”, - продемонстрировала свою “очень опасную” находку в лесу белоруска с ником vitaliavita9.

Эта особенность - очень горький вкус - обеспечила грибу другое народное название - горчак .

[inf]Под народным названием “ложный белый” скрывается Tylopílus félleus - желчный гриб — трубчатый гриб рода Тилопил (Tylopilus) семейства Болетовые (Boletaceae). Из-за горького вкуса несъедобен, хоть и не относится к числу ядовитых грибов. [/inf]

“Некоторые, чтобы разобраться белый или горчак, пробуют его на вкус, но облизывать грибы в лесу как -то так себе привычка. Так что смотрите внимательно и не положите в корзину ложный белый место настоящего боровика”, - посоветовала автор видео.

Впрочем, некоторые зрители в TikTok посчитали такие предосторожности чрезмерным, указав на то, что если бы этот гриб, действительно, был “очень опасным”, его бы не гризли ни животные, ни насекомые - а на кадрах шляпку гриба явно “поточили” улитки, слизни или прочая мелкая живность.

“Его кто-то ел, а значит он не опасен”, - заявили некоторые зрители.

Впрочем, автор ролика и говорила о том, что этот неядовитый гриб опасен для грибников именно тем, что если его не заметить в общей массе собранных грибов, он может испортить вкус всех остальных при готовке.

“Выбросила 2 кг отваренных грибов из-за него”, - поделилась своим печальным опытом знакомства с горчаком одна из зрительниц.

“Желчный гриб. Снизу шляпка розовая. Если лизнуть очень горькая. Один в супе - и суп в унитаз”, - подтвердила другая.

Причём особенностью желчного гриба является то, при готовке его горечь не исчезает, а даже усиливается . Если некоторые виды грибов, такие как грузди, которые тоже могут сильно горчить, после неоднократного вымачивания можно смело употреблять в пищу, с горчаком этот трюк практически не срабатывает. Даже вымоченный гриб после термической обработки зачастую заметно горчит и способен испортить блюдо. Некоторые кулинары умудряются замаскировать горечь с помощью уксуса или большого количества специй, но в целом считается, что этот гриб - не самый подходящий вариант для кулинарных экспериментов.

Однако, судя по комментариям, далеко не всех грибников это останавливает.

“Мы жарили с картошкой, многим понравилось, вкус как будто горчицы добавили”, - поделился своим опытом один из таких “экспериментаторов”.

[inf]Напоминаем, если вы не достаточно хорошо разбираетесь в грибах, отправляйте в корзину лишь те грибы, в съедобности которых у вас нет никаких сомнений. Ошибка при сборе грибов может стоит вам здоровья, а порой и жизни.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич в своих соцсетях сообщил, что боровики “пошли полянами” и что он нашел “лучшую поляну в жизни”. Узнали, где это и какими дарами леса похвастались другие грибники.

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