Белоруска показала неядовитый гриб, на который нужно «посмотреть дважды» перед сбором. Чем «очень опасен»?
Белоруска, которая ведёт свой "грибной" блог на видеоплатформе TikTok, показала какой гриб может пустить насмарку все ваши труды в лесу и испортить целую кастрюлю с новым урожаем. При этом сам гриб с виду весьма "благородный" и даже не считается ядовитым, но эксперты советуют "дважды посмотреть" на него, прежде чем отправить в корзину.
Речь о грибах, которые в Беларуси называют ложными белыми . Как понятно из народного названия, их очень просто спутать с настоящими белыми, ведь на первый взгляд они выглядят очень похожими. Различаются они разве что чуть розовеющим гименофором, заметить который можно лишь при надавливании на него или при срезе самого гриба.
У настоящего белого гриба - чистая белая мякоть, которая на срезе не темнеет, а вот у ложного белого мякоть розовеет или краснеет на срезе, особенно на губке под шляпкой.
“Посмотрите, какой красивый гриб, на который надо посмотреть дважды. Рыженькая ножка, сеточка и чуть розовеющий гименофор. Посмотрите, как красив. Великолепен, но очень опасен. Вот такой один грибочек может испортить всю кастрюлю грибов, потому что он безумно горчит”, - продемонстрировала свою “очень опасную” находку в лесу белоруска с ником vitaliavita9.
Эта особенность - очень горький вкус - обеспечила грибу другое народное название - горчак .
[inf]Под народным названием “ложный белый” скрывается Tylopílus félleus - желчный гриб — трубчатый гриб рода Тилопил (Tylopilus) семейства Болетовые (Boletaceae). Из-за горького вкуса несъедобен, хоть и не относится к числу ядовитых грибов. [/inf]
“Некоторые, чтобы разобраться белый или горчак, пробуют его на вкус, но облизывать грибы в лесу как -то так себе привычка. Так что смотрите внимательно и не положите в корзину ложный белый место настоящего боровика”, - посоветовала автор видео.
Впрочем, некоторые зрители в TikTok посчитали такие предосторожности чрезмерным, указав на то, что если бы этот гриб, действительно, был “очень опасным”, его бы не гризли ни животные, ни насекомые - а на кадрах шляпку гриба явно “поточили” улитки, слизни или прочая мелкая живность.
“Его кто-то ел, а значит он не опасен”, - заявили некоторые зрители.
Впрочем, автор ролика и говорила о том, что этот неядовитый гриб опасен для грибников именно тем, что если его не заметить в общей массе собранных грибов, он может испортить вкус всех остальных при готовке.
- “Выбросила 2 кг отваренных грибов из-за него”, - поделилась своим печальным опытом знакомства с горчаком одна из зрительниц.
- “Желчный гриб. Снизу шляпка розовая. Если лизнуть очень горькая. Один в супе - и суп в унитаз”, - подтвердила другая.
Причём особенностью желчного гриба является то, при готовке его горечь не исчезает, а даже усиливается . Если некоторые виды грибов, такие как грузди, которые тоже могут сильно горчить, после неоднократного вымачивания можно смело употреблять в пищу, с горчаком этот трюк практически не срабатывает. Даже вымоченный гриб после термической обработки зачастую заметно горчит и способен испортить блюдо. Некоторые кулинары умудряются замаскировать горечь с помощью уксуса или большого количества специй, но в целом считается, что этот гриб - не самый подходящий вариант для кулинарных экспериментов.
Однако, судя по комментариям, далеко не всех грибников это останавливает.
“Мы жарили с картошкой, многим понравилось, вкус как будто горчицы добавили”, - поделился своим опытом один из таких “экспериментаторов”.
[inf]Напоминаем, если вы не достаточно хорошо разбираетесь в грибах, отправляйте в корзину лишь те грибы, в съедобности которых у вас нет никаких сомнений. Ошибка при сборе грибов может стоит вам здоровья, а порой и жизни.[/inf]
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