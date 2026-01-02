Белорусам приготовиться. Первое "волчье" суперлуние произойдет 3 января

Опубликовано: 02.01.2026 19:27 , Обновлено: 02.01.2026

Первое суперлуние в 2026 году, также известное как «Волчья луна», ожидается в ночь с 3 на 4 января. Астрономическое явление так называется, потому что спутник Земли приблизится к ней на максимальное расстояние.

Из-за этого Луна кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно. В среднем расстояние до Луны от Земли составляет 384 400 км, но в эту ночь она будет ближе на 50 тыс. км.

Кстати, на самом деле суперлуние начнётся в 12:03 дня (полдень) по минскому времени. Для наблюдения за ним не требуется специального оборудования, и возможно из любого места. Главное, чтобы погода позволяла и было не облачно.

А что по погоде?

Белгидромет (Белорусский государственный гидрометеорологический центр) обещает, что и 3, и 4 января будет облачно, но с пояснениями. Правда, последние обещают чаще днём. Но шанс увидеть суперлуну всё же остаётся.

Почему январское суперлуние называется “Волчья луна”

Само же название «Волчья луна» (Wolf Moon) берет корни в фольклоре коренных народов Северной Америки, алгонкинских племён. Оно было дано полнолунию января, потому что в это время года волки, страдая от зимнего голода, становились наиболее агрессивными и часто выли, подходя близко к поселениям людей.