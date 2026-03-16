Белорусам предложили регистрировать домашних животных в магазине ритуальных товаров

Опубликовано: 16.03.2026 13:02 , Обновлено: 16.03.2026

Жительница Жодино, города в Минской области, поделилась историей. Как и все владельцы домашних животных в 2026 году, она озаботилась регистрацией своего питомца в ЖКХ. Так требует закон, а с лета можно ещё получить и штраф, если этого не сделать.

Она обратилась в местную коммунальную службу, и там ей дали адрес, куда надо получать срравку. Оказалось, что это магазин ритуальных товаров.

«Доброго дня, белорусы и Беларусь. По-моему, это „і смешна, і грэшна“, но неуютно — так точно. Вряд ли в такой атмосфере хочется регистрировать питомцев, среди венков и погребальных крестов человеческих. Просто у них так в программе», — рассказала пользовательница Threads, поделившись листовкой, которую получила у коммунальников.

На ней написано, что выдачу регистрационного удостоверения домашнего животного и жетона для собак производит в магазине ритуальных услуг Жодинского ГУП «ОЖКХ» (Государственное унитарное предприятие «Объединенная жилищно-коммунальное хозяйство»).

“Проще относитесь”, - посоветовал один из комментаторов.

Напомним, что летом 2026 года для всех владельцев собак в стране наступит «день X», когда неисполнение обязанности по регистрации домашних животных может повлечь за собой штраф до 15 базовых величин (сейчас это 675 рублей).

Всё дело в том, что с 1 июля 2026 года налоговая начнёт вычислять тех владельцев собак, кто проигнорировал требование и не зарегистрировал домашнее животное, а значит, не платил положенный ежеквартальный налог.

Налоговики предупредили о штрафах для владельцев собак: информацию соберут из разных источников

Кто освобожден от налога на собак в Беларуси?

Льготы предоставляются следующим категориям граждан, но только на одну собаку:

Пенсионеры.

Инвалиды I и II группы, а также инвалиды III группы

Владельцы собак-поводырей.

Многодетные семьи и усыновители детей-инвалидов до 18 лет

Граждане, проживающие в одноквартирных или изолированных жилых помещениях.

С 1 января 2026 года сумма налога составляет

14 р - для обычных пород и 67 р — для особо опасных.