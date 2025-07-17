Белорусам предложили обменять пластиковые бутылки на подарки. Но только один день

Опубликовано: 17.07.2025 19:09 , Обновлено: 17.07.2025

В Минске 20 июля пройдёт экологическая акция под названием «Пластик — не мусор, а ресурс. Выбери переработку!». Посетителям предложили сдать пластиковые бутылки и получить за это подарки. Мероприятие пройдёт в пространстве Lidbeer Dvor по адресу улица Гикало, 5.

Как сообщили Telegraf.news организаторы, в специально установленный экобокс можно будет сдать только пищевые пластиковые бутылки из-под напитков объёмом от 0,33 до 2 литров . Принимать будут как прозрачную, так и цветную тару, а также белые бутылки из-под молока. Основное условие — тара должна быть сплющена. Бутылки из-под бытовой химии, косметики или масел приниматься не будут.

За сдачу пластика предусмотрено вознаграждение:

За 10 бутылок — экоручка ;

; За 15 бутылок — набор для выращивания зелени ;

; За 20 бутылок — экошопер .

Сбор пластиковых бутылок запланирован до 19:00. Весь собранный пластик отправят на переработку. Позже на территории пространства организаторы пообещали установить кашпо, сделанное из вторичных материалов.

Кроме сбора пластика, ОАО «Лидское пиво» подготовило для гостей образовательную и развлекательную программу. В неё вошли мастер-класс по созданию обложек для паспорта из баннеров, мастер-класс по выращиванию микрозелени, экомаркет, лекции, квиз и мультфильмы.

Мероприятие продлится с 10:00 до 20:30.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как в TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри в минском дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов.

«А парни приходят?» — В Минске показали массовые танцы на «самой лучшей» улице