"А парни приходят?" - В Минске показали массовые танцы на "самой лучшей" улице

🎥 Видео

Опубликовано: 13.07.2025 10:01 , Обновлено: 13.07.2025

В TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри во дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов

Большинство просто начало спрашивать, как попасть на такое веселое мероприятие.

“А как туда попасть, когда, хоть кто-нибудь напишите, мне туда надо”, — попросилась одна из зрительниц.

Других заинтересовало, что на видео почти одни девушки:

“А туда парни приходят? Ни одного не видно”.

Что касается времени и дней, то авторы видео рассказали, что точного графика нет, но примерно раз в неделю либо в пятницу, либо в воскресенье такие массовые танцы случаются.

Другие зрители сообщили, что все происходит ближе к 22:00.