"А парни приходят?" - В Минске показали массовые танцы на "самой лучшей" улице
🎥 Видео
В TikTok завирусился ролик со множеством танцующих под музыку Кэти Перри во дворе на Независимости, 95. У зрителей возникло множество вопросов
Большинство просто начало спрашивать, как попасть на такое веселое мероприятие.
“А как туда попасть, когда, хоть кто-нибудь напишите, мне туда надо”, — попросилась одна из зрительниц.
Других заинтересовало, что на видео почти одни девушки:
“А туда парни приходят? Ни одного не видно”.
Что касается времени и дней, то авторы видео рассказали, что точного графика нет, но примерно раз в неделю либо в пятницу, либо в воскресенье такие массовые танцы случаются.
Другие зрители сообщили, что все происходит ближе к 22:00.
“Давайте раньше по времени - мы все там будем!?” — сразу же попросились подписчики.