Белорусам предложили купить "кофейный стакан" за 2 320 рублей

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Опубликовано: 18.03.2026 14:44 , Обновлено: 18.03.2026

Белюробеспечение, госорганизация, которая занимается продажей конфискованного имущества в Беларуси, предложила всем желающим поучаствовать в необычном аукционе. На продажу выставили торговый павильон в виде кофейного стакана.

Начальная стоимость торговой точки начинается с 2 320 рублей. Но для участия в торгах надо заранее внести 232 рубля. Сам павильон находится в Гомеле по улице Космонавтов. Торги же пройдут 31 марта днем.

В описании говорится, что павильон был в эксплуатации, но пригоден для дальнейшей эксплуатации, хотя и требующий текущего ремонта или замены отдельных элементов.

















Это, хоть и необычный, но, наверное, не самый необычный лот. Уже который год в агрогородке Щорсы Новогрудского района выставляют на продажу комплекс исторических построек, известный как «Мурованка Хрептовичей». После неудачной попытки продажи за 100 тысяч долларов цена на уникальный объект снизилась до символических 90 рублей - двух базовых. А желающих все нет.

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