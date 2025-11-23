Белорусам предложили купить ферму-"замок" XIX века за 84 рубля

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Опубликовано: 23.11.2025 16:49 , Обновлено: 24.11.2025

В агрогородке Щорсы Новогрудского района снова выставили на продажу комплекс исторических построек, известный как «Мурованка Хрептовичей». После неудачной попытки продажи за 100 тысяч долларов цена на уникальный объект снизилась до символических 84 рублей - двух базовых.

Что за ферма-”замок”?

На самом деле, речь идёт о своеобразном молочно-товарном комплексе времён 19-го века. Построенные в виде замка хозяйственные постройки рядом с усадьбой Хрептовичей (примерно в километре от усадьбы) служили для производства различной продукции.

Сохранившиеся стены, часть башен и построек из красного кирпича даже сейчас скорее напоминают остатки замка, чем хозяйственного двора.

Что продают:

ветлечебницу

телятник

коровник

амбар

другие строения

Общая площадь построек превысила 1,5 тысячи квадратных метров. Но состояние их - плачевное. На месте фольварка сохранились несколько башен, руины домов и конюшен. Сейчас эти постройки не используются.

«Вот бы жить, как в Щорсах»

Фольварк Хрептовичей в свое время был известен далеко за пределами графских владений. Иоахим Хрептович еще до отмены крепостного права освободил своих крестьян, дал им образование и научил вести хозяйство. В соседних селах даже говорили: «Вот бы жить, как в Щорсах».

На хозяйственном дворе Хрептовичей в те времена производили сыр по швейцарским технологиям, разводили племенных жеребцов. Здесь также работали маслобойня и лесопилка. По словам историков, это был один из самых передовых хозяйственных комплексов своего времени.

«Землю можно будет использовать для жилой застройки»

Победитель аукциона получит не только сами строения, но и земельный участок площадью около 6,4 га в аренду на 50 лет. Причем, как уточняется в условиях торгов, участок имеет историко-культурное назначение, но «можно будет использовать для жилой, административной или торговой застройки» после согласования с министерством культуры.

Продавцом выступает Щорсовский сельский исполнительный комитет.

Условия покупки

Торги пройдут в электронном формате 22 декабря на платформе «БУТБ-Имущество». Заявки на участие принимаются до 18 декабря. Стартовая цена составляет 84 рубля (2 базовые величины).

Это уже вторая попытка продать исторический комплекс. Ранее эксперты оценили его в 100 тысяч долларов, но покупателей по такой цене не нашлось.