Белорусам предложили билеты в самый ажиотажный театр. Бесплатно, но с условиями

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Опубликовано: 13.03.2026 11:15 , Обновлено: 13.03.2026

У белорусов появилась возможность бесплатно заполучить билеты на спектакль в самый ажиотажный театр страны - Белорусский государственный театр кукол. Свои билеты на двух персон предложил один из актёров театра - Илья Сотиков.

По словам Сотикова, заполучить билеты на спектакли, которые пользуются сейчас повышенным спросом у публики, сложно даже самим сотрудникам театра. Тем не менее, иногда актёрам выпадает такой редкий шанс. Своим “уловом” актёр решил поделиться с кем-то из зрителей и устроил для них бесплатный розыгрыш на своей страничке в Instagram.

Условия розыгрыша очень простые и стандартные для подобных акций - достаточно подписаться на страничку автора и оставить определённый комментарий под постом с розыгрышем. Выбирать победителя актёр поручит бесстрастному рандомайзеру, так что все участники поставлены в равные условия. Сам розыгрыш намечен на понедельник, 16 марта, так что у тех, кому никак не удаётся купить неуловимые билеты в легендарный столичный кукольный, есть время, чтобы попытать удачу.

За билетами в этот театр белорусы регулярно устраивают настоящую охоту в духе «Голодных игр». Некоторые пытаются попасть на постановки для взрослых по несколько месяцев, а из-за огромного ажиотажа вокруг этой площадки театралы даже предложили ограничить количество билетов, продаваемых в одни руки.

Белорусы устроили «голодные игры» ради билетов в самый ажиотажный театр — «Спустя 9 месяцев охоты удалось!»