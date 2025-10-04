Белорусам показали, как выглядит памятник "белорусской креветке"
Памятник белорусской креветке наконец-то открыли в Белоозерске, Брестской области. Это произошло 4 октября на фестивале Брестской области "Дажынкі-2025".
Ранее Telegraf.news писал, что памятник решили открыть не из-за популярного интернет-мема о “белорусских креветках”, а как напоминание о реальных живых существах этого вида, которые водятся в водохранилище у ГРЭС рядом с Белоозерском.
Пресноводные креветки в Беларуси были завезены специально для разведения в водохранилищах нескольких ГРЭС десятки лет назад. Они могут жить в таких водоемах благодаря тому, что в них из-за деятельности электростанций вода теплее обычного и не замерзает зимой.
Ранее Telegraf.news писал, что в Белоозерске Брестской области в городском парке установили гигантский памятник белорусской креветке. Облик скульптуры пока держат в секрете - её откроют 4 октября, во время празднования областного фестиваля “Дажынкi”.