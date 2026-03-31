Белорусам дали наводку, где посмотреть "весенних" зубров - "Представляю как радуется агроном"

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Опубликовано: 31.03.2026 11:16 , Обновлено: 31.03.2026

Один из пользователей соцсети Threads дал белорусам наводку, где этой весной можно понаблюдать за резвящимися в естественной среде обитания зубрами. Оказалось, что для этого вовсе не обязательно ехать вглубь Беловежской пущи.

Целое стадо краснокнижных богатырей обосновалось этой весной на полях вблизи Воложина Минской области.

“Если вы хотите увидеть зубров, то они уже как неделю гуляют с поля на поле на закруглении трассы М6 возле Воложина”, - поделился “секретной” локацией семейства зубров один из пользователей Threads и опубликовал в качестве доказательства видео спринтерского забега десятка животных на фоне работающего на поле трактора.

Если верить комментариям, это место зубры облюбовали давно и уже несколько лет периодически устраивают там “белорусское родео” и зимой, и по весне. Там же, по словам участников дискуссии, время от времени замечают и тарпановидных лошадей, которых также не часто встретишь в естественной среде обитания вблизи крупных городов.

“Я представляю, как радуется агроном этого хозяйства, на чьих полях они гуляют”, - резонно заметила одна из зрительниц.

Другие же комментаторы посоветовали тем, кто захочет своими глазами понаблюдать за дикими зверями, проявлять осторожность и не приближаться к ним слишком близко. Такие же рекомендации ранее озвучивали и специалисты Минприроды (Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды). Там не раз призывали белорусов вести себя вблизи зубров осторожно. Несмотря на внешне миролюбивый норов, они все же - дикие животные, поведение которых предсказать невозможно.

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