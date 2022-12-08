Белорус сделал предложение девушке прямо в книге отзывов музея

Опубликовано: 08.12.2022 09:15 , Обновлено: 08.12.2022

Парень сделал своей девушке предложение в книге отзывов Национального художественного музея Беларуси. Об этом сообщили в Stories в Instagram самого музея.

«Ксения! Я благодарен тебе за ту большую поддержку, веру и любовь, которую ты даешь. Я долго думал об этом дне. Ты знаешь, это решение я принял давно. Здесь еще много страниц. Напишем нашу историю вместе. Будь моей женой!», — написал парень.

К сожалению, имя автора неизвестно. Верим, что девушка сказала «да».

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