Беллегпром показал обувь "для настоящих патриотов" Беларуси

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Опубликовано: 31.07.2025 16:25 , Обновлено: 31.07.2025

В государственном концерне лёгкой промышленности "Беллегпроме" показали фото обуви, которую по мнению представителей организации должны носить молодые белорусы - воспитанники военно-патриотических кружков и классов.

“Обувь настоящих патриотов”, - именно так ее назвали в сообщении концерна. В организации уточнили, что специальную линейку выпустили для “воспитанников военно-патриотических классов и клубов Республики Беларусь”.

В концерне утверждают, что модели в спецколлекции созданы с учётом активных занятий и предстоящей строевой подготовки владельцев. В то же время в Беллегпроме заверили, что ботинки (а в коллекции в основном они) соответствуют “строгим стандартам” для детской и подростковой обуви.













В концерне пообещали, что ботинки будут долговечными из-за использования натуральной кожи “высшего качества” и сертифицированных материалов.

Произвели же обувь на предприятии “Чевляр”.

Ранее Telegraf.news писал, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил 14 ноября, что в стране милиционеров начинают готовить с 9 лет. Для чего в Беларуси открыли “патриотические клубы” при воинских частях Внутренних войск В МВД.

Кубраков рассказал, что милиционеров в Беларуси теперь готовят с 9 лет. Где?

А ыьо касается ботинок, то белорусский производитель карьерных самосвалов «БелАЗ», в одночасье прославившийся ещё и своей обувью, приготовил к открытию первый фирменный магазин в Минске.

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