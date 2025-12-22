Белгидромет предупредил о потенциальной опасности "антропогенного снега", выпавшего в Минске

Опубликовано: 22.12.2025 19:04 , Обновлено: 22.12.2025

Белорусский государственный гидрометеорологический центр («Белгидромет») объяснил природу и возможные опасности так называемого «антропогенного» или «индустриального» снега, который наблюдался в некоторых районах Минска в конце ноября и декабре.

Как пояснили госсиноптики, появление снега, когда его ничего не предвещает в прогнозах, может быть, когда выбросы водяного пара, обычно от промышленных предприятий, в сочетании с определенными погодными условиями приводят к локальному выпадению снега.

Такие явления чаще всего встречаются в холодные, безветренные периоды с устойчивым антициклоном, когда у поверхности земли образуется туман, удерживаемый инверсионным слоем, и насыщается избыточным паром.

“В таких условиях на ядрах конденсации, которыми служат мельчайшие взвешенные частицы промышленных загрязнений (пыль, сажа, зола), происходит образование ледяных зародышей и выпадение осадков в виде мелкого снега на ограниченной территории”, — говорится в сообщении «Белгидромета».

Таким образом, в отличие от обычного снега, “антропогенная” разновидность имеет техногенное происхождение. Метеорологи предупредил, что такой снег может содержать загрязняющие вещества, которые служили ядрами для его формирования. Выпадает он, как правило, на небольшой территории в несколько квадратных километров с подветренной стороны от источника пара и выбросов.

Напомним, что жители отдельных районов Минска как раз недавно поделились в социальных сетях фотографиями неожиданных локальных снегопадов, создававших «белоснежные пейзажи» в то время, когда в других частях города снежный покров был минимален.

«Антропогенный снег» признается в Европе как отдельное локальное метеорологическое явление лишь в последние десятилетия. А пояснение «Белгидромета» как раз появилось на фоне обсуждения необычного феномена в соцсетях.