"Белавиа" возобновила продажу билетов
Российская система бронирования «Леонардо», на которую перешли российские авиакомпании после 2022 года, а также белорусский авиаперевозчик «Белавиа», возобновила работу.
Во всяком случае, так утверждает российская госкорпорация Ростех: “Работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании „Сирена Трэвел“».
В компании «Белавиа» подтвердили, что работа системы бронирования восстановлена.
Напомним, что «Леонардо» — это российская автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (Pavitra/Sirena-Travel), на которую в 2022–2023 годах перешли крупнейшие авиакомпании РФ (Российской Федерации).
Система включена в реестр российского ПО (программного обеспечения). Серверы и базы данных расположены на территории РФ, для исключения риска отключения со стороны иностранных провайдеров.
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