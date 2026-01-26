"Белавиа" возобновила продажу билетов

Опубликовано: 26.01.2026 18:01 , Обновлено: 26.01.2026

Российская система бронирования «Леонардо», на которую перешли российские авиакомпании после 2022 года, а также белорусский авиаперевозчик «Белавиа», возобновила работу.

Во всяком случае, так утверждает российская госкорпорация Ростех: “Работа системы бронирования Leonardo восстановлена. Причиной сбоя стала внутренняя техническая проблема на стороне провайдера — компании „Сирена Трэвел“».

В компании «Белавиа» подтвердили, что работа системы бронирования восстановлена.

Напомним, что «Леонардо» — это российская автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (Pavitra/Sirena-Travel), на которую в 2022–2023 годах перешли крупнейшие авиакомпании РФ (Российской Федерации).

Система включена в реестр российского ПО (программного обеспечения). Серверы и базы данных расположены на территории РФ, для исключения риска отключения со стороны иностранных провайдеров.

Belavia предупредила о невозможности бронирования ее билетов