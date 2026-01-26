Belavia предупредила о невозможности бронирования ее билетов

Опубликовано: 26.01.2026 16:49 , Обновлено: 26.01.2026

Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" (Belavia) сообщил, что на данный момент возможность бронирования билетов на его рейсы пока недоступна.

Это произошло из-за масштабного технического сбоя в российской системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»), на которую пару лет назад перешла компания “Белавиа”.

“В Belavia временно недоступны операции по оформлению, изменению и возврату авиабилетов, а также приобретению дополнительных услуг во всех каналах продаж: на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов”, - сообщили в компании.

О сроках возобновления работы сервиса в компании не рассказали.

О подобной проблеме сообщил и российский “Аэрофлот”. Там уточнили, что временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты).

[inf]«Леонардо» — это российская автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (Pavitra/Sirena-Travel), на которую в 2022–2023 годах перешли крупнейшие авиакомпании РФ.

Система включена в реестр российского ПО. Сервера и базы данных расположены на территории РФ, для исключения риска отключения со стороны иностранных провайдеров.[/inf]