Бейонсе заплатила метро Вашингтона $100 000. С чего вдруг?

Опубликовано: 08.08.2023 19:13 , Обновлено: 08.08.2023

41-летняя американская певица Бейонсе заплатила 100 000 долларов метрополитену Вашингтона. Перевозчик пояснил, с чем это связано.

Дело в том, что начало концерта пришлось отложить из-за сильного дождя: выступление Бейонсе из-за непогоды сместили на два часа. Все это время зрители ждали его начала под крышей, сообщила CNN.

После окончания концерта фанаты бы не успели добраться домой на метро. Однако перед закрытием подземки Управление общественного транспорта Вашингтона сообщило, что певица оплатила работу необходимого для перевозки всех зрителей количества поездов еще на час, потратив на это 100 000 долларов.

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