"Аж сердце екнуло" - Белорус показал, как "получить инфаркт" в автобусе. Не все согласились

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Опубликовано: 17.03.2025 21:46 , Обновлено: 17.03.2025

Белорус опубликовал в TikTok шуточный ролик, в котором показал, как, по его мнению, можно "получить инфаркт" в общественном транспорте. Многие комментаторы разделили посыл видео, некоторые подсказали, как можно избежать этого "инфаркта".

На видео мужчина показал валидатор в автобусе с красным сигналом, который означает, что в транспорт зашли контролеры для проверки оплаты проезда. “Как в Беларуси получить инфаркт в 30 лет”, - подписал ролик его автор.

[info_b]Согласно ч. 1 ст. 18.28 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=HK2100091” target=“_blank” rel=“noopener”] КоАП [/link] Беларуси, за безбилетный проезд на всех видах городского транспорта пассажиру грозит штраф от 0,5 до 1 базовой величины (от 21 до 42 рублей). [/info_b]

“При этом страшно, даже если оплатил. Сразу начинаешь сомневаться”, - поделился один комментатор видео.

“А в чем проблема в 30 лет оплатить проезд? Почему кто-то платит, а кто-то бесплатно ездит?” - спросила другая пользовательница TikTok.

“Инфаркт в 30 лет или 85 копеек отдать. Каждый сам выбирает”, - считает еще один юзер.

Кто-то же разделил посыл ролика: “Аж сердце екнуло”. “Я тоже сегодня чуть не получила инфаркт. Оказалось, один валидатор не работал и горел. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами”, - написала комментаторша.

Другая поделилась похожей историей и сказала, что штраф ей пришлось заплатить: “Оплатила проезд, оказывается, валидатор не работал. Пришлось и штраф оплатить! Обидно, из-за собственной невнимательности пострадала! Будьте внимательны и всегда проверяйте оплату”.

Ранее Telegraf.news писал, что на 9-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов в феврале внесли изменения в решение о праве на бесплатный проезд для учащихся средних специальных учебных заведений. Теперь еще и третьекурсники столичных колледжей смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

Минские депутаты разрешили бесплатно ездить в общественном транспорте еще одним учащимся